意外と知らない？日産セレナのハンズフリースライドドアが「開かない」原因と解決策
YouTubeチャンネル「hack car channel(e-power)」が「【条件確認】セレナスライドドアってどうゆう条件で開くの？」を公開した。動画では、元電気エンジニアのたか氏が、日産セレナのハンズフリーオートスライドドアが作動する条件や、知っておくべき便利な設定について解説している。
たか氏は、日常的にスライドドアが開かずに困っている場合、作動条件を満たしていないことが多いと指摘する。ハンズフリー機能を使うための主な条件として、キーを携帯していること、運転席右下にあるスイッチがオンになっていること、前席のドアが閉まっていることを挙げた。
さらに、足の動かし方にも重要なコツがあるという。「足を入れたらすぐ引く」と語り、振り子のようにスッと引く動作をしないとセンサーが反応しないことを実演して見せた。センサーの有効範囲はBピラー付近にあり、つま先とすねの2カ所を同時に検知しているため、まっすぐ足を入れる必要があると説明している。
また、挟み込み防止機能についても検証。ドアに挟まれても抵抗がかかると安全に止まって開く仕様や、ドアの窓枠にあるタッチセンサーに触れるだけで作動が停止する安全設計を紹介した。さらに、車から離れると自動で施錠される「降車時オートロック」や、近づくと解錠される「接近時アンロック」などの設定方法も詳しく解説している。
これらの条件や設定を正しく理解することで、ハンズフリー機能が作動しないというストレスから解放されるだろう。便利な機能をフル活用することで、日々の乗り降りがより快適でスムーズなものになりそうだ。
たか氏は、日常的にスライドドアが開かずに困っている場合、作動条件を満たしていないことが多いと指摘する。ハンズフリー機能を使うための主な条件として、キーを携帯していること、運転席右下にあるスイッチがオンになっていること、前席のドアが閉まっていることを挙げた。
さらに、足の動かし方にも重要なコツがあるという。「足を入れたらすぐ引く」と語り、振り子のようにスッと引く動作をしないとセンサーが反応しないことを実演して見せた。センサーの有効範囲はBピラー付近にあり、つま先とすねの2カ所を同時に検知しているため、まっすぐ足を入れる必要があると説明している。
また、挟み込み防止機能についても検証。ドアに挟まれても抵抗がかかると安全に止まって開く仕様や、ドアの窓枠にあるタッチセンサーに触れるだけで作動が停止する安全設計を紹介した。さらに、車から離れると自動で施錠される「降車時オートロック」や、近づくと解錠される「接近時アンロック」などの設定方法も詳しく解説している。
これらの条件や設定を正しく理解することで、ハンズフリー機能が作動しないというストレスから解放されるだろう。便利な機能をフル活用することで、日々の乗り降りがより快適でスムーズなものになりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
元電気エンジニアが解説する「フェアレディZ」の凄さとは？圧倒的なコーナリングと加速力の実力
新型エクストレイル購入で損しない！絶対に知っておきたいオプションとグレードの注意点
「Zを買う前に絶対見て」ヴェゼルRS e:HEVの専用装備が価格差以上にお得すぎる理由
チャンネル情報
購入検討者の視点でいい所、微妙な所しっかりとお伝えしていきます日産車に限らず自分に合った車を選びましょう！