YouTubeチャンネル「hack car channel(e-power)」が「【条件確認】セレナスライドドアってどうゆう条件で開くの？」を公開した。動画では、元電気エンジニアのたか氏が、日産セレナのハンズフリーオートスライドドアが作動する条件や、知っておくべき便利な設定について解説している。



たか氏は、日常的にスライドドアが開かずに困っている場合、作動条件を満たしていないことが多いと指摘する。ハンズフリー機能を使うための主な条件として、キーを携帯していること、運転席右下にあるスイッチがオンになっていること、前席のドアが閉まっていることを挙げた。



さらに、足の動かし方にも重要なコツがあるという。「足を入れたらすぐ引く」と語り、振り子のようにスッと引く動作をしないとセンサーが反応しないことを実演して見せた。センサーの有効範囲はBピラー付近にあり、つま先とすねの2カ所を同時に検知しているため、まっすぐ足を入れる必要があると説明している。



また、挟み込み防止機能についても検証。ドアに挟まれても抵抗がかかると安全に止まって開く仕様や、ドアの窓枠にあるタッチセンサーに触れるだけで作動が停止する安全設計を紹介した。さらに、車から離れると自動で施錠される「降車時オートロック」や、近づくと解錠される「接近時アンロック」などの設定方法も詳しく解説している。



これらの条件や設定を正しく理解することで、ハンズフリー機能が作動しないというストレスから解放されるだろう。便利な機能をフル活用することで、日々の乗り降りがより快適でスムーズなものになりそうだ。



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