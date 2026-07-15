「ろくでなしBLUES」などで知られる漫画家・森田まさのり氏が、15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「ONE PIECE」の作者・尾田栄一郎氏ら人気漫画家との会食を報告した。

森田氏は「昨日、一年前からの約束で、尾田っちに連れられて、夢のような食事をご馳走になりました！」と投稿。「食べた事ないものばかりで、語彙の少ない僕には味が表現できないのが悔しい…！ただ全てめちゃくちゃ美味しかったです！」と振り返り、尾田氏へ感謝を伝えた。

さらに、食事後にタクシーへ向かう一行の後ろ姿の写真も公開。「食事後、歩いてタクシーに向かういかついメンバーを」とイラストを紹介した。

イラストには、尾田氏に加え「NARUTO -ナルト-」の岸本斉史氏、「SHAMAN KING」の武井宏之氏、「SLAM DUNK」の井上雄彦氏、「電影少女」「I"s」の桂正和氏、「アイシールド21」「Dr.STONE」「トリリオンゲーム」原作者の稲垣理一郎氏、「呪術廻戦」の芥見下々氏、「僕のヒーローアカデミア」の堀越耕平氏ら、日本を代表する人気漫画家の姿が描かれている。

ファンからは「すげぇ。夢のようなメンバーだ！笑」「うわぁ〜すげえ〜とか呑気に眺めていたが、食事を提供する側の視点に立ったら急に緊張してきた。少しでも漫画ファンだったら手が震えて包丁を腿に突き刺す」「世界チャンピオンだけの食事会みたいな感じか いや、PFPランカーだけの食事会か」「この並びが昨日世界に存在したという事実だけで気絶しそう」「こちらのご一行を拝む奇祭に参加したい、路傍の民として。神様たちの神臨には違いないので」「漫画界のオールスター」と、豪華な顔ぶれに驚く声が寄せられた。