【1泊1,400円】西成の激安ホテルが想像以上！綺麗すぎる部屋と大浴場に驚きの連続
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【西成激安ホテル】あいりん地区のど真ん中にあるコスパ最強のホテルに宿泊 パークホテル」を公開した。動画では、大阪市西成区にある1泊1,400円という破格の宿泊施設「パークホテル」の内部をレポートし、その圧倒的なコストパフォーマンスの良さを伝えている。
動画では、ネット予約不可のため飛び込みで運良く宿泊できたという投稿者が館内を丁寧に解説。「西成で泊まった同じ価格帯のドヤホテルの中では一番広くて豪華なんじゃないかと思います」と評するロビーには、マッサージチェアが置かれている。さらに、電子レンジやコンロが利用できる湯沸室、各階に備えられた清掃の行き届いた洗面所とトイレなど、長期滞在にも便利な設備が整っている様子が収められている。
3畳ほどの広さとなる部屋には、新しいエアコンや綺麗な冷蔵庫、テレビ、さらにはWi-Fiまで完備。「THEドヤホテルという感じで落ち着きます」と、その居心地の良さを語った。また、窓や廊下の奥にある非常階段からは、通天閣やあべのハルカスといった大阪のシンボルを一望できる美しい夜景が広がり、立地の良さも際立っている。夕食には、近隣のパチンコ店に併設された定食屋でざるそばを堪能するなど、周辺環境の利便性にも触れている。
最上階である9階には展望大浴場まで備わっており、1,400円という価格からは想像できないほどの充実度を誇る「パークホテル」。「とても過ごしやすくて良いホテルでした！」と締めくくられた動画は、コストパフォーマンスを重視したディープな宿泊体験に興味がある人にとって、大いに役立つ視点を提供している。
動画では、ネット予約不可のため飛び込みで運良く宿泊できたという投稿者が館内を丁寧に解説。「西成で泊まった同じ価格帯のドヤホテルの中では一番広くて豪華なんじゃないかと思います」と評するロビーには、マッサージチェアが置かれている。さらに、電子レンジやコンロが利用できる湯沸室、各階に備えられた清掃の行き届いた洗面所とトイレなど、長期滞在にも便利な設備が整っている様子が収められている。
3畳ほどの広さとなる部屋には、新しいエアコンや綺麗な冷蔵庫、テレビ、さらにはWi-Fiまで完備。「THEドヤホテルという感じで落ち着きます」と、その居心地の良さを語った。また、窓や廊下の奥にある非常階段からは、通天閣やあべのハルカスといった大阪のシンボルを一望できる美しい夜景が広がり、立地の良さも際立っている。夕食には、近隣のパチンコ店に併設された定食屋でざるそばを堪能するなど、周辺環境の利便性にも触れている。
最上階である9階には展望大浴場まで備わっており、1,400円という価格からは想像できないほどの充実度を誇る「パークホテル」。「とても過ごしやすくて良いホテルでした！」と締めくくられた動画は、コストパフォーマンスを重視したディープな宿泊体験に興味がある人にとって、大いに役立つ視点を提供している。
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