アニメ「まんがーる！」の原木つぐみ役や「カードファイト!! ヴァンガードG」のベルノ・ファーレンハート役などで知られる声優でシンガー・ソングライターのMoeMiが7日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、緊急搬送されICU（集中治療室）に入院していることを明らかにした。

MoeMiは「7月1日の早朝、救急車で緊急搬送され、現在ICUに入院しております」と報告。「『播種性血管内凝固』（DIC）という診断で、一時は命の危険と隣り合わせの状況でしたが、二度の手術を受け、医療従事者の皆さまのお力で命を繋いでいただきました」と、危険な状態だったことを明かした。

続けて「助けてくださった医療従事者の皆さまには感謝してもしきれません」と感謝を伝え、「現在も入院中ではありますが、車椅子に乗り、少しずつリハビリを始めております。ただ、経過次第で再手術の可能性もあり、しばらくは治療に専念させていただきます」と現在の状況を説明した。

関係者やファンに向け「ご心配をおかけして申し訳ございません」と謝罪。「声優としても、アーティストとしても、届けたいものがまだまだたくさんあります」と活動への思いをつづり、「『這い上がり力』には自信があるので！信じて待っていてください。次は絶対に絶対に、嬉しいご報告をします！！」と前向きな言葉で締めくくった。