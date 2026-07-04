あべのハルカス近鉄本店で夢の「蛇口からカルピス」体験 参加無料
あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）2階ウエルカムガレリアで7月3日、蛇口からカルピスを注ぐことができるイベント「カルピスじゃぐち」が始まった。
子どもの頃に夢見た“蛇口からカルピス”の体験が百貨店に初登場。7月4日（11時～、15時～）はカルピス 巨峰、7月5日（11時～、15時～）はカルピス 白桃、7月7日（11時～）はカルピス（プレーン）をそれぞれ用意する。各回約100人限定。参加無料。
初日は開始前には定員の約100人が並ぶなど、にぎわいを見せ、SNSでも大きな話題となった。
同イベントは、7月7日に「カルピス」が107回目の誕生日を迎えることを記念した「カルピス×あべのハルカス近鉄本店 七夕WEEK」の一環。短冊に願い事を書いて笹に飾ることができるほか、「BIGカルピス」のフォトスポットも登場する。
子どもの頃に夢見た“蛇口からカルピス”の体験が百貨店に初登場。7月4日（11時～、15時～）はカルピス 巨峰、7月5日（11時～、15時～）はカルピス 白桃、7月7日（11時～）はカルピス（プレーン）をそれぞれ用意する。各回約100人限定。参加無料。
初日は開始前には定員の約100人が並ぶなど、にぎわいを見せ、SNSでも大きな話題となった。
同イベントは、7月7日に「カルピス」が107回目の誕生日を迎えることを記念した「カルピス×あべのハルカス近鉄本店 七夕WEEK」の一環。短冊に願い事を書いて笹に飾ることができるほか、「BIGカルピス」のフォトスポットも登場する。
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