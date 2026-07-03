「ミニオンズシアター」東京・名古屋・大阪で期間限定開催 入場者にご当地限定缶バッジをプレゼント
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』「怪盗グルー」シリーズのイルミネーション最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の公開を記念し、期間限定イベント「ミニオンズシアター presents 『ミニオンズ＆モンスターズ』」の開催が決定した。あわせて、アーティストのLiSAが前回に続き「ミニオンズシアター特別支配人」に就任することも発表された。
【動画】LiSAが特別支配人再就任ミニオンズシアター告知映像
イベントは公開初日の8月7日から東京・TOHOシネマズ渋谷を皮切りに、名古屋、大阪のTOHOシネマズ3館で順次開催。劇場内では座席をミニオンズが埋め尽くす特別仕様となるほか、ここでしか見られない特別コメント映像を上映。上映終了後にはキャラクターのジェームズとヘンリーが登場するなど、映画館ならではの企画が用意される。
さらに、入場者には開催地ごとにデザインが異なる「ご当地特製缶バッジ」をプレゼント。東京、名古屋、大阪それぞれ限定デザインとなっている。
約10年にわたり “ミニオン・ファミリー”の一員としてシリーズを盛り上げてきたLiSAは「任せてください！特別支配人を務めさせていただくのは、今回で2度目です。ミニオンズたちと一緒に、映画館ならではの"特別"をたくさん準備してお待ちしています。ぜひ、特別なミニオンズシアターへお越しくださいっ！」とコメントを寄せた。
また、作品公式サイトでは全国各地でミニオンズやモンスターズに会えるスポットをまとめた「ミニオンズの日本全国ハチャメチャMAP」も公開。あわせて、写真や動画をSNSに投稿すると抽選で50人にプレゼントが当たる「#ミニオンズとモンスターズみつけたキャンペーン」も実施されている。
『ミニオンズ＆モンスターズ』は、『ミニオンズ フィーバー』（2022年）以来4年ぶりにミニオンズが主役の作品。原始時代から最強最悪のボスを探して旅を続けるミニオンズが"映画の都"ハリウッドにたどり着き、自らモンスター映画を製作することになる。しかし、本物のモンスターを召喚したことで、予想外の大騒動へと発展していく。
日本語吹替版には松平健、千葉雄大、鈴木愛理、山寺宏一、お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）、LiSAのほか、銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優らが参加している。
■ミニオンズシアター 実施概要
実施日程：8月7日（金）〜8月11日（火・祝）の5日間
劇場：東京都 TOHOシネマズ 渋谷 スクリーン5
販売開始：7月29日（水）午前0時〜
実施日程：8月14日（金）〜8月18日（火）の5日間
劇場：愛知県 TOHOシネマズ 名古屋栄 スクリーン9
販売開始：8月5日（水）午前0時〜
実施日程：8月21日（金）〜8月25日（火）の5日間
劇場：大阪府 TOHOシネマズ なんば スクリーン6
販売開始：8月12日（水）午前0時〜
※TOHO-ONE会員（スタンダード プラン・プレミアム プラン加入者）のインターネットチケット早期購入は対象外。
※上映バージョンは2D／日本語吹替版
【動画】LiSAが特別支配人再就任ミニオンズシアター告知映像
イベントは公開初日の8月7日から東京・TOHOシネマズ渋谷を皮切りに、名古屋、大阪のTOHOシネマズ3館で順次開催。劇場内では座席をミニオンズが埋め尽くす特別仕様となるほか、ここでしか見られない特別コメント映像を上映。上映終了後にはキャラクターのジェームズとヘンリーが登場するなど、映画館ならではの企画が用意される。
約10年にわたり “ミニオン・ファミリー”の一員としてシリーズを盛り上げてきたLiSAは「任せてください！特別支配人を務めさせていただくのは、今回で2度目です。ミニオンズたちと一緒に、映画館ならではの"特別"をたくさん準備してお待ちしています。ぜひ、特別なミニオンズシアターへお越しくださいっ！」とコメントを寄せた。
また、作品公式サイトでは全国各地でミニオンズやモンスターズに会えるスポットをまとめた「ミニオンズの日本全国ハチャメチャMAP」も公開。あわせて、写真や動画をSNSに投稿すると抽選で50人にプレゼントが当たる「#ミニオンズとモンスターズみつけたキャンペーン」も実施されている。
『ミニオンズ＆モンスターズ』は、『ミニオンズ フィーバー』（2022年）以来4年ぶりにミニオンズが主役の作品。原始時代から最強最悪のボスを探して旅を続けるミニオンズが"映画の都"ハリウッドにたどり着き、自らモンスター映画を製作することになる。しかし、本物のモンスターを召喚したことで、予想外の大騒動へと発展していく。
日本語吹替版には松平健、千葉雄大、鈴木愛理、山寺宏一、お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）、LiSAのほか、銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優らが参加している。
■ミニオンズシアター 実施概要
実施日程：8月7日（金）〜8月11日（火・祝）の5日間
劇場：東京都 TOHOシネマズ 渋谷 スクリーン5
販売開始：7月29日（水）午前0時〜
実施日程：8月14日（金）〜8月18日（火）の5日間
劇場：愛知県 TOHOシネマズ 名古屋栄 スクリーン9
販売開始：8月5日（水）午前0時〜
実施日程：8月21日（金）〜8月25日（火）の5日間
劇場：大阪府 TOHOシネマズ なんば スクリーン6
販売開始：8月12日（水）午前0時〜
※TOHO-ONE会員（スタンダード プラン・プレミアム プラン加入者）のインターネットチケット早期購入は対象外。
※上映バージョンは2D／日本語吹替版