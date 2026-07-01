「使い勝手が神」1万円台で買える中古iPad Proがヤバすぎた
ガジェットYouTuber「ぶんそあ」が、「【絶対買え】世界最安級16,720円のiPad Proがヤバすぎる…【コスパ最強】」と題した動画を公開した。動画では、ぶんそあ氏が、Amazonの整備済み品として購入した「iPad Pro 10.5インチ」をレビューし、1万円台という破格の安さに対するコストパフォーマンスの高さを力説している。
小学校5年生の頃から憧れていたという同機を、実質1万6,000円台で購入したぶんそあ氏。箱から本体を取り出すと、「Appleマークですら無傷でございます。マジで？」と、その状態の良さに驚きの声を上げた。
起動後は、中古品ならではの気になる点もチェック。SIMトレイの若干の浮きや、液晶画面の端に現れる白い点「ホワイトスポット」、落ちない小さな黒い傷などを発見した。しかし、破格の値段を考慮すれば「十分満足できる」と冷静に評価している。
さらに、実際に使用して感じたメリットを3つのポイントで紹介。
1つ目は「音質の良さ」で、スピーカーから出る音の迫力に「音楽再生機としても使える」と大絶賛。2つ目は「120Hz対応のディスプレイ」で、最新機種に引けを取らない滑らかなスクロールに感動した様子を見せた。3つ目は「動画鑑賞の楽しさ」を挙げ、10.5インチの大画面と細いベゼルがもたらす没入感を高く評価している。
最後に、デメリットとして液晶のムラや小さな傷を再度挙げつつも、「ダークモードを使えばほとんど見えなくなる」と独自の解決策を提示。「100点満点中99点」と総合評価を下し、動画鑑賞専用機やサブタブレットとして強くおすすめして動画を締めくくった。
小学校5年生の頃から憧れていたという同機を、実質1万6,000円台で購入したぶんそあ氏。箱から本体を取り出すと、「Appleマークですら無傷でございます。マジで？」と、その状態の良さに驚きの声を上げた。
起動後は、中古品ならではの気になる点もチェック。SIMトレイの若干の浮きや、液晶画面の端に現れる白い点「ホワイトスポット」、落ちない小さな黒い傷などを発見した。しかし、破格の値段を考慮すれば「十分満足できる」と冷静に評価している。
さらに、実際に使用して感じたメリットを3つのポイントで紹介。
1つ目は「音質の良さ」で、スピーカーから出る音の迫力に「音楽再生機としても使える」と大絶賛。2つ目は「120Hz対応のディスプレイ」で、最新機種に引けを取らない滑らかなスクロールに感動した様子を見せた。3つ目は「動画鑑賞の楽しさ」を挙げ、10.5インチの大画面と細いベゼルがもたらす没入感を高く評価している。
最後に、デメリットとして液晶のムラや小さな傷を再度挙げつつも、「ダークモードを使えばほとんど見えなくなる」と独自の解決策を提示。「100点満点中99点」と総合評価を下し、動画鑑賞専用機やサブタブレットとして強くおすすめして動画を締めくくった。
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