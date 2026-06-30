「ぽっこりお腹」も「二の腕」もなかったことに！洗濯機OKの涼しい夏服3選
この夏の「即戦力Tシャツ」はこれ！詳細をチェック
夏のファッション、シンプルになりすぎて「なんだか物足りない」「体型が気になる」と悩むことはありませんか？
今回は、そんな大人女性の強い味方となる、着痩せ効果と着回し力抜群のアイテムを3つ厳選してご紹介します！
■ゆったりなのにすっきり見え！「大人のためのゆったりTシャツ」
機能性と美しさを両立させた「大人のためのゆったりTシャツ」。
ゆったりとした着心地なのに、鏡に映ると驚くほどすっきり見える計算されたデザインが魅力。気になるぽっこりお腹や二の腕を自然に隠しながら、清潔感のあるきちんと感を演出してくれます。
スカートにもパンツにも合わせやすく、イン・アウト両方の着こなしが楽しめるので、夏のスタメン服として毎日でも大活躍。
毎日洗ってもサマになるタフさに加え、デイリー使いにぴったりな選べる3カラー展開なのも嬉しいポイントです。
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■悩みを解決する奇跡のシルエット「鬼かっこいいパンツ」
人気インフルエンサー・にーよん（sango_diet24）さんとレタスクラブがコラボした「鬼かっこいいパンツ」。1,000枚以上を売り上げる人気アイテムです。
大人世代が抱える下半身の悩みに寄り添い、履くだけでスラリと見える魔法のような一本。足のラインを拾いにくい絶妙なシルエットで、気になる太ももやお尻まわりをカバーしながら、すっきりとした縦のラインを強調してくれます。
さらにウエストは、後ろだけゴム仕様に。前からはすっきり見えるのに、締め付け感が少なく快適な穿き心地です。
カジュアルにもきれいめにも振れる抜群の着回し力に加え、コーディネートに合わせやすい万能なカラー展開も魅力。これさえあれば、毎朝の服選びに迷うことはありません。
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■一枚で全方位映え！「全方位映えプリーツワンピ」
最後は、UNITED ARROWS green label relaxingの「全方位映えプリーツワンピ」。着るだけで洗練された印象を叶える人気商品です。
縦のラインを強調するプリーツ加工が、着痩せ効果を最大限に引き出してくれる主役級アイテム。風になびく軽やかな素材感が涼しげで、動くたびに女性らしいシルエットを作ってくれます。一枚で華やかに決まるのはもちろん、羽織ものを合わせたりとアレンジ次第で表情がガラリと変わるのも魅力。
シックな定番色からお出かけが楽しくなるカラーまで豊富なカラー展開が揃っており、忙しい朝の「とりあえずこれ！」な頼れるワンピです。
着痩せを叶えつつ、着回し力も抜群なアイテムを味方につければ、暑い夏のおしゃれがもっと楽しくなるはず。ぜひお気に入りを取り入れて、自分らしい夏のスタイルを楽しんでくださいね！
文＝編集部M