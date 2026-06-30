チャンスの時間…パンクブーブー・佐藤、まさかのバチバチ展開に!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#367を６月28日（日）に無料放送した。
６月28日（日）放送の#367では、炎上や冷笑文化を恐れ、絶滅の危機にある“苦言”をクイズ形式で学ぶ新企画「演芸重要無形文化財 苦言王」をお届け。『M-１グランプリ』と『THE MANZAI』の２冠を獲得したパンクブーブー・佐藤哲夫が苦言王として、賞レース有望株の若手芸人のネタに苦言を呈し、千鳥・大悟、水田信二、しずる・池田一真、鬼越トマホーク・良ちゃんらがその内容を予想した。
トップバッターのラパルフェは、代名詞である阿部寛のモノマネを“あえて封印する”という漫才を披露。これに対し、佐藤は「全員がラパルフェを知ってるのかというところを意識しないといけない」「初見のお客さんは元の阿部寛さんのモノマネを見てないから分からない」と根本的な設定を指摘。「ベテランの人たちでも後で（自分たちの）名前をイジる場合は自己紹介から入る」「名前を知ってると思うなよ」と鋭い苦言を炸裂。
一方、スタジオでは水田がラパルフェに対して「他では通用しない」と佐藤の思考を読み解くような苦言予想を披露。さらに次にネタを披露した例えば炎に対しても「ウケてもスベっても、『好きなことやってますねん』っていう感じでやるなら、もっと堂々とやれよ」といった水田独自の苦言まで飛び出し、ノブが「あなた相当才能ありますよ」と驚く場面も。苦言王としての才能を開花させた水田に、スタジオは大きな笑いに包まれた。
続く『THE W』王者・にぼしいわしは、水族館をテーマにした独創的な漫才を披露するが、佐藤からは「ある程度ウケるだろうけど、夢中になれない漫才だった」と厳しい第一声が。「ツッコミは初見でボケを聞いた人としてのリアクターとしての役目も担っている」「そのリアクションを忘れて（ボケの説明）を全部喋っちゃってる」と漫才の構造に対する的確なダメ出しが放たれると、ツッコミの伽説いわしは「おっしゃる通りです」と深く納得。苦言王の圧倒的な説得力に、大悟も「誰もM-１いかずに、あの人だけ審査員になるんちゃう？」と漏らす場面も。さらに、次にネタを披露したネコニスズの“赤ちゃん漫才”に対しても「“赤ちゃん”を本気でやってるんじゃなくて『漫才ですよ』と言っちゃってる」「賞レースだったら最終的に盛り上がりきれずに終わる」とロジカルな指摘が続き、言葉を失う“赤ちゃん”こと舘野忠臣の姿にスタジオメンバーは「赤ちゃんでもおじさんでも、どっちでもない」「誰だお前!?」と爆笑。
そして最後には、「ちょんってすなよ」のリズムネタで人気のちゃんぴおんずが新境地のネタを披露。しかし、「役の中で自分たちをイジるのは、単独ライブならいい」「スーパースターがやっていれば成立するけど、傲慢に見えてしまった」と指摘した佐藤は、続けて「楽しいけれど、あくまでも楽しいだけ」と一刀両断。「動きの楽しさがイコール面白いに繋がってこない」とバッサリ。これに対し、日本一おもしろい大崎が、「僕たちは少しずつ世の中に出させてもらってますし……哲夫さんに比べても出させていただいてますから……」とまさかの反論。スタジオが「え!?」「歯向かってる」と騒然とする中、佐藤は反論を続けようとする大崎を「全部一気にいきます？一つずつやります？」と遮って……。凍りつく大崎にこの後待ち受けていた衝撃の結末とは？ガチすぎる苦言王と震え上がる若手芸人たちヒリヒリしたネタ批評の全貌は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
６月28日（日）放送の#367では、炎上や冷笑文化を恐れ、絶滅の危機にある“苦言”をクイズ形式で学ぶ新企画「演芸重要無形文化財 苦言王」をお届け。『M-１グランプリ』と『THE MANZAI』の２冠を獲得したパンクブーブー・佐藤哲夫が苦言王として、賞レース有望株の若手芸人のネタに苦言を呈し、千鳥・大悟、水田信二、しずる・池田一真、鬼越トマホーク・良ちゃんらがその内容を予想した。
一方、スタジオでは水田がラパルフェに対して「他では通用しない」と佐藤の思考を読み解くような苦言予想を披露。さらに次にネタを披露した例えば炎に対しても「ウケてもスベっても、『好きなことやってますねん』っていう感じでやるなら、もっと堂々とやれよ」といった水田独自の苦言まで飛び出し、ノブが「あなた相当才能ありますよ」と驚く場面も。苦言王としての才能を開花させた水田に、スタジオは大きな笑いに包まれた。
続く『THE W』王者・にぼしいわしは、水族館をテーマにした独創的な漫才を披露するが、佐藤からは「ある程度ウケるだろうけど、夢中になれない漫才だった」と厳しい第一声が。「ツッコミは初見でボケを聞いた人としてのリアクターとしての役目も担っている」「そのリアクションを忘れて（ボケの説明）を全部喋っちゃってる」と漫才の構造に対する的確なダメ出しが放たれると、ツッコミの伽説いわしは「おっしゃる通りです」と深く納得。苦言王の圧倒的な説得力に、大悟も「誰もM-１いかずに、あの人だけ審査員になるんちゃう？」と漏らす場面も。さらに、次にネタを披露したネコニスズの“赤ちゃん漫才”に対しても「“赤ちゃん”を本気でやってるんじゃなくて『漫才ですよ』と言っちゃってる」「賞レースだったら最終的に盛り上がりきれずに終わる」とロジカルな指摘が続き、言葉を失う“赤ちゃん”こと舘野忠臣の姿にスタジオメンバーは「赤ちゃんでもおじさんでも、どっちでもない」「誰だお前!?」と爆笑。
そして最後には、「ちょんってすなよ」のリズムネタで人気のちゃんぴおんずが新境地のネタを披露。しかし、「役の中で自分たちをイジるのは、単独ライブならいい」「スーパースターがやっていれば成立するけど、傲慢に見えてしまった」と指摘した佐藤は、続けて「楽しいけれど、あくまでも楽しいだけ」と一刀両断。「動きの楽しさがイコール面白いに繋がってこない」とバッサリ。これに対し、日本一おもしろい大崎が、「僕たちは少しずつ世の中に出させてもらってますし……哲夫さんに比べても出させていただいてますから……」とまさかの反論。スタジオが「え!?」「歯向かってる」と騒然とする中、佐藤は反論を続けようとする大崎を「全部一気にいきます？一つずつやります？」と遮って……。凍りつく大崎にこの後待ち受けていた衝撃の結末とは？ガチすぎる苦言王と震え上がる若手芸人たちヒリヒリしたネタ批評の全貌は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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