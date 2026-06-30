日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジル代表に1-2で逆転負けを喫した

日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

激闘のあと、アメリカの大物配信者であるアイ・ショー・スピードさんが日本のサポーターとともにスタジアムのゴミ拾いに参加し、自身の公式Xアカウント「Speedy HQ」で「全くゴミを残さないようにしている」とその様子が伝えている。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制するも、後半にブラジルの猛攻を受けて逆転を許した。初のベスト8進出を目指した戦いはベスト32で幕を閉じることとなり、試合後には選手たちが涙を流す悔しい敗戦となった。

落胆の大きい試合直後だったが、スタンドでは日本のファンが恒例となっている清掃活動を行っていた。そこに、会場を訪れていたアイ・ショー・スピードさんが加わった。公式Xアカウント「Speedy HQ」は、スタンドの様子を公開し、「スピードが試合後、日本のファンとともにスタジアムを清掃した」と伝えている。

さらに同アカウントは、参加者たちが「全くゴミを残さないようにしている」と綴り、自発的に行われる日本サポーターの文化に敬意を示しながら清掃に取り組んだ様子を描写している。悔しい敗戦の直後でも変わらない日本サポーターの振る舞いと、それに共鳴したインフルエンサーの行動は、ピッチ外でも大きな注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）