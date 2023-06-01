集英社、初心者向け漫画教室サイト開設 「りぼん」「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」初の合同制作
集英社は、小学生から大人まで初心者が漫画の描き方を遊びながら学べる完全無料WEBサイト「レベル1からのまんが教室 まんが描こっ島（まんがかこっとう）」を30日にオープンさせた。サイトは、少女まんが誌「りぼん」と、まんが誌アプリ「少年ジャンプ＋」、少年まんが誌「最強ジャンプ」による合同企画として誕生。３編集部が合同で漫画の描き方サイトを制作するのは初の試みとなる。
【画像】分かりやすい！漫画の描き方を教えるWEBサイトの内容
■「レベル1からのまんが教室 まんが描こっ島」について
「まんが描こっ島」は、３つの編集部が合同で開催している「りぼん×少年ジャンプ＋ 小学生まんが大賞」の運営編集者チームを中心に、企画・制作。
2025年の同賞では、前年を上回る314本の作品の応募が寄せられ、小学生の漫画制作への高い関心と意欲を感じたという。こうした気運をさらに広げ、より多くの方に漫画制作の楽しさを知ってもらうべく、サイトでは、“超初心者”でも、ゲーム感覚で漫画の描き方を基礎から学べるコンテンツを提供する。
「まんが描こっ島」では、キャラクター作りやストーリー構成、ネーム、作画といった一連の工程を、ゲームや動画を通じて段階的に体験できる。サイト内はストーリー仕立てとなっており、ユーザーは編集者キャラクターたちとともに島を巡りながら、漫画作りのスキルを自然と身につけられる仕組み。
また、「りぼん」「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」で活躍中の現役漫画家16人が参加。「りぼん」からは、こきち氏や虹沢羽見氏、「少年ジャンプ＋」からは、加太潤一氏や福島鉄平氏、「最強ジャンプ」からは大江しんいちろう氏、若松浩氏など、豪華作家陣に描きおろしイラストを協力。ほかにもレジェンド作家によるカラーイラストの作画動画コンテンツなどもあり、集英社が長年培ってきた漫画制作のノウハウを、ゲームや動画でわかりやすく学ぶことが可能となっている。
■3編集部からのメッセージ
「りぼん」「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」の3編集部は、未来のまんが家が一人でも多く生まれるような環境を作りたいと考えています。これまでも小学生による力作を「りぼん」や「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」に数多く掲載してきました。まだまんがを描いたことがない・まんがの描き方がわからない・まんがを描くのってむずかしそう……と思っている1人でも多くの方が、このサイトをおとずれて“はじめての1作”を描きあげることを期待しています。そして「まんが描こっ島」が、未来の大ヒット作家の、まんが家人生の大冒険の船出（ふなで）になることを願っています。
■「レベル1からのまんが教室 まんが描こっ島」について
「まんが描こっ島」は、３つの編集部が合同で開催している「りぼん×少年ジャンプ＋ 小学生まんが大賞」の運営編集者チームを中心に、企画・制作。
2025年の同賞では、前年を上回る314本の作品の応募が寄せられ、小学生の漫画制作への高い関心と意欲を感じたという。こうした気運をさらに広げ、より多くの方に漫画制作の楽しさを知ってもらうべく、サイトでは、“超初心者”でも、ゲーム感覚で漫画の描き方を基礎から学べるコンテンツを提供する。
「まんが描こっ島」では、キャラクター作りやストーリー構成、ネーム、作画といった一連の工程を、ゲームや動画を通じて段階的に体験できる。サイト内はストーリー仕立てとなっており、ユーザーは編集者キャラクターたちとともに島を巡りながら、漫画作りのスキルを自然と身につけられる仕組み。
また、「りぼん」「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」で活躍中の現役漫画家16人が参加。「りぼん」からは、こきち氏や虹沢羽見氏、「少年ジャンプ＋」からは、加太潤一氏や福島鉄平氏、「最強ジャンプ」からは大江しんいちろう氏、若松浩氏など、豪華作家陣に描きおろしイラストを協力。ほかにもレジェンド作家によるカラーイラストの作画動画コンテンツなどもあり、集英社が長年培ってきた漫画制作のノウハウを、ゲームや動画でわかりやすく学ぶことが可能となっている。
■3編集部からのメッセージ
「りぼん」「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」の3編集部は、未来のまんが家が一人でも多く生まれるような環境を作りたいと考えています。これまでも小学生による力作を「りぼん」や「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」に数多く掲載してきました。まだまんがを描いたことがない・まんがの描き方がわからない・まんがを描くのってむずかしそう……と思っている1人でも多くの方が、このサイトをおとずれて“はじめての1作”を描きあげることを期待しています。そして「まんが描こっ島」が、未来の大ヒット作家の、まんが家人生の大冒険の船出（ふなで）になることを願っています。
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