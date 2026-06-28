敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でパドレスと対戦し、15-3で大勝した。6回にダルトン・ラッシング捕手が9号ソロを放った際に、出迎えた大谷翔平投手のリアクションが話題に。米ファンから「これがリーダーシップ」「ショウヘイは真のジェントルマン」などと賛辞が寄せられている。

5-1の6回1死走者なし。ラッシングはパドレス2番手バスケスの6球目を強振した。グングン伸びた打球は右中間席に着弾。ドジャースに追加点をもたらした。ベンチ前で出迎えた大谷は満面の笑み。手を合わせると、何か声をかけ、ラッシングのお尻を叩いて祝福した。

2人をめぐっては、大谷が登板した24日（同25日）のツインズ戦で意思疎通が上手くいかず。大谷が厳しい表情で言葉をかけるシーンもあり、その後ラッシングはベンチでロバーツ監督らから声を掛けられていた。テレビ中継で詳細に映されていたこともあり話題となっていた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継などにも映っていたラッシング本塁打後のワンシーン。米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは「数試合前に意見の不一致があっても、互いの間に悪感情は全くない。王朝は素晴らしいチームケミストリーなしには築けない」などと記して注目した。

米ファンからも「驚きはないよ。ショウヘイは真のジェントルマンであり、素晴らしいチームメートだから」「これがリーダーシップというもの」「ショウヘイはいつもチームの団結を考えている。彼は決してチームメートに恨みを残さない」「このリーダーシップはステキだ」「ショウヘイがどれだけアメージングな男かを示している」と称賛の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）