大阪でバレーボール超体験空間「ハイキュー!! オン ザ コート」 清水邦広さんが体験
堂島リバーフォーラム（大阪市福島区）で6月26日、バレーボール超体験空間「ハイキュー!! オン ザ コート」のメディア内覧会が行われた。
アニメ「ハイキュー!!」のプレーを体感できる「ハイキュー!! オン ザ コート」。バレーボールのジャンプにフォーカスした体験ブース「目指せ! 最高到達点チャレンジ!!」、日向と影山による象徴的なコンビネーションを実際のコート空間で体験できる展示「シンクロコート」、レシーブにフォーカスした体験ブース「ガチレシーブバトル!」などを展開する。
内覧会には、元バレーボール選手の清水邦広さんと、大阪ブルテオンの金田晃太朗選手が来場し、「目指せ! 最高到達点チャレンジ!!」や「ガチレシーブバトル!」などを体験した。
清水さんは「すごい迫力でめっちゃ楽しかったです」と振り返り、「スカウトしたいキャラクターは？」との質問には、「全員です。でもやっぱり同じポジションですけど、ウシワカ（牛島若利）と同じコートでやってみたい」と答えた。
「ハイキュー!! オン ザ コート」の開催期間は6月27日～8月2日。
アニメ「ハイキュー!!」のプレーを体感できる「ハイキュー!! オン ザ コート」。バレーボールのジャンプにフォーカスした体験ブース「目指せ! 最高到達点チャレンジ!!」、日向と影山による象徴的なコンビネーションを実際のコート空間で体験できる展示「シンクロコート」、レシーブにフォーカスした体験ブース「ガチレシーブバトル!」などを展開する。
内覧会には、元バレーボール選手の清水邦広さんと、大阪ブルテオンの金田晃太朗選手が来場し、「目指せ! 最高到達点チャレンジ!!」や「ガチレシーブバトル!」などを体験した。
清水さんは「すごい迫力でめっちゃ楽しかったです」と振り返り、「スカウトしたいキャラクターは？」との質問には、「全員です。でもやっぱり同じポジションですけど、ウシワカ（牛島若利）と同じコートでやってみたい」と答えた。
「ハイキュー!! オン ザ コート」の開催期間は6月27日～8月2日。
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