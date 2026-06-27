【格安旅行】旅クリエイターに聞いた！コスパ重視の「予約テク」を特別にご紹介♡
夏はたくさん旅行したい！だけど、航空券やホテル代など、なにかと出費がかさむのも事実。そこで今回は、世界中を飛び回る旅クリエイター直伝の「格安旅行の予約テク」をご紹介します。同じ旅行プランでも比較サイトの使い方次第で、数万円の差が出ることもあるのだとか...！
旅クリエイターに習う！格安旅行基本の【き】
「どうしてそんなにたくさん旅行できるの？」その秘密を探るべく、旅好き女子から支持を集めるクリエイターたちをネホハホ。旅費を賢く抑える極意を教えてもらいました♡
教えてくれたのは...
ほのぴすさん
毎月旅する旅好きインフルエンサー♡
TikTokを中心に活動し、フォロワー数80万人超えを誇る人気クリエイター。旅行好きが高じて、これまで訪れた国は30ヵ国以上。今は毎月旅行がマストなんだとか。
那悠さん
若者目線なリアルなテクが話題に！
Instagram：@nayouuw
中国とベトナムにルーツに持つ、22才のハーフ美女。ヨーロッパ5ヵ国を25万円で巡るなど、若者ならではのリアルな旅テクを発信する節約上手な旅好きガール。
HITOMIさん
全国・世界を旅するWEB旅行ライター
Instagram：@pito_820
元旅行会社勤務。現在はSNS総フォロワー約40万人を誇る旅クリエイターとして活動中。国内外を飛び回り、昨年だけでも、約20ヵ国を訪れた旅のエキスパート♡
【予約編】とにもかくにも下調べが命。比較サイトを使いこなせ！！
航空券やホテルは、徹底的な情報収集、最低でも半年前には予約するのが鉄則。同じプランでも比較サイトの使い方次第で、数万円の差が出ることも。
Check! マストでチェックすべきサイトはこの3つ！
航空券・ホテル・現地ツアー・レンタカーまでまとめて比較できる超便利サイト。独自のセールやクーポン配布が多く、タイミングによっては、かなりお得に予約できるのが魅力。Skyscanner
世界中の格安航空券を一括検索できる定番サービス。価格が安い順に一覧表示できる機能もあるので、行き先を決めずに、予算にあわせて旅行先を探したいときに最適。Googleフライト
日程ごとの価格推移が見やすいのが最大の魅力。最安値を探すというよりも、航空券の相場と買いどきを見極められる。料金を地図上で一覧できるので、旅行先探しにも便利。
知っておきたい！＋αな格安豆知識
航空会社のメルマガは、登録しておくと◎
「SNSでたびたびバズる航空会社のセール情報。でも、見つけたときにはもう遅出遅れている可能性大。いち早く格安情報をゲットするなら、メルマガ登録がおすすめ！特に国内線は驚くほど安くなることもあるんです♡」by HITOMIさん
More! もーーっと安く旅行するための！目から鱗な比較サイトの裏技4選
ただ検索するだけではもったいない！ちょっとした工夫をするだけで、さらにお得にGETできる！知っている人だけが得する裏技をご紹介。
検索するときはシークレットモードに設定！
閲覧履歴を残さずに調べる方法。過去の検索に左右されず、よりフラットな状態で価格比較できるのがメリット。確実な節約術ではないものの、念のため設定しておくのが◎。
予約のタイミングは平日の早朝を狙うべき！？
曜日や時間帯によって価格が変動するケースも。クリエイター3名の経験上、「金土日以外」「朝5時〜 7時の時間帯」を狙うと比較的安い航空券やホテルが見つかるんだとか。
比較サイトの価格アラートはONに！
こまめな価格チェックが格安旅のカギ。値下がり通知を活用すれば、お得な価格を逃さずチェック。 旅先が決まったら、まずはアラート設定をONしておこう！
必ずしも往復が安いとは限らない
一見お得な往復航空券でも、行きと帰りで航空会社を分けたほうが安いことも。3人とも「片道ずつ検索はマスト！」と口をそろえる節約テクでした。
Ray編集部 エディター 草野咲来