人気アイドルグループ「AKB48」の花田藍衣さんが、グループ史上初の「契約解除」となり、大きな波紋を呼んでいる。

発端となったのは、花田さんが「特定のファン」と私的に交流していたとされる問題だ。花田さんは、丸刈り姿で謝罪動画を公開し、“運営から坊主にするよう求められた”と主張。一方、運営側は、そのような指示を否定しており、双方の説明は食い違っている。

かつてアイドル業界では「恋愛禁止」がたびたび話題となった。しかし近年は、恋愛そのものではなく、ファンとの私的な交流や、それによって生じるトラブルが問題視されるケースも目立つ。

アイドルを取り巻くルールは、この10年でどう変わってきたのか。芸能問題に詳しい河西邦剛弁護士に聞いた。

●「恋愛禁止」より「業務への影響」が重視される時代に

──今回問題となった「特定のファンとの繋がり」ですが、背景には異性交遊ルールの変化もあるように思います。この10年ほどで、業界はどのように変わりましたか。

この10年で、ファン側がアイドルに恋愛禁止を求める声は弱くなりました。

かつては契約上も「アイドル＝恋愛禁止」が主流でしたが、現在はグループによって対応が異なります。背景には、ファン層の違いがあります。

同性ファンが多いグループほど恋愛禁止を求めるニーズは少なくなります。一方、異性ファンが多く、メンバーとの年齢差が大きいグループほど、芸能事務所はファンが抱く理想に応えるため、恋愛禁止を設ける傾向があります。

また、コンプライアンス意識の高まりとともにルールの運用も変わりました。

実際にトラブルが起きても、現在は過去の裁判例も踏まえ、恋愛そのものを直接的な理由に解雇することはほとんどありません。法的には、恋愛や異性交遊ではなく、その結果として生じた業務放棄や契約違反などを理由に処分する流れになっています。

●「卒業」があるグループほどルールは厳しくなる

──卒業と加入を繰り返すグループと、固定メンバーで活動を続けるグループでは、異性交遊やファンとの交流に関するルールにも違いが出るのでしょうか。

歴史の長いアイドルグループほど、異性交遊を含めたルールは厳しくなる傾向があります。

卒業と加入を繰り返すグループには、すでに大きな既存ファン層があります。芸能事務所としては、既存ファンの期待に応えるコンセプトを維持し続けるほうが、安定した経営につながります。

国民的ヒットを生んだアイドルグループは、楽曲やブランド、既存ファンという大きな資産があります。ライブや楽曲リリースも毎年一定の規模で計画しやすく、芸能事務所としては大きなリスクを取るより、安定した運営を選びやすくなります。

その結果、歴史の長いグループほど古くからのファンも増え、新しく加入する若いメンバーとの年齢差も広がります。年齢差が大きくなるほど、ファンはメンバーの日常に接する機会が減り、理想を求める傾向も強くなります。

こうした既存ファンの期待に応えるため、恋愛禁止を含めたルールが維持されやすくなるのです。

──新規加入のないグループは事情が異なるのでしょうか。

たとえば、女性アイドルグループ「=LOVE」（イコールラブ）は、現メンバー全員がグループの歴史を築いてきました。今までのメンバー自身がグループそのものであり、途中加入がありません。

そのため、契約やルールで世界観を維持する必要性は比較的小さく、「今のメンバーがどこまで成長できるか」が、事務所とメンバー双方の共通目標となります。

これが、卒業と加入を繰り返す事務所との違いになります。卒業加入のある事務所は、経営を維持するために、今のメンバーが卒業した後のグループも考える必要があるからです。

本来、ビジネスとしては、一度売れたグループは一日でも長く存続させるほうが合理的です。しかし、近年は「人気があるうちに終わりが見える」という希少性が、逆に大きな魅力や爆発的ヒットにつながる可能性もあるでしょう。

●AI時代は「恋愛禁止」より契約違反が重視される

──SNSや配信サービスが普及し、AIによるファン分析や人材選考も現実味を帯びています。今後のアイドル業界はどう変わるでしょうか。

昭和のようにテレビが中心だった時代と違い、今はエンターテインメントが多様化しました。

アイドルグループも増え、ファンの興味も分散しています。そのため、一つのグループが国民的なヒットを生み出すハードルは以前より高くなっています。

だからこそ、一度成功したグループを抱える芸能事務所にとっては、既存ファンという資産をどう維持し、経営を安定させるかがカギとなります。

将来的には、ファンの年齢や性別、趣味嗜好など膨大なデータをAIで分析し、新メンバーの採用に活用することで、推しメンバーの卒業後もファン離れを防ぐような運営が進む可能性もあります。

一方で、旧ジャニーズ事務所やフジテレビをめぐる問題を経て、芸能界全体でコンプラや人権に対する意識は大きく変わりました。

芸能事務所にとっても、「恋愛禁止」を契約に明記すること自体が、法的リスクになりえます。むしろ、本音ではそうした条項はできるだけ設けたくないと考えている事務所もあるでしょう。

今後は、恋愛や交友関係そのものではなく、業務不履行や秘密漏えい、コンプラ違反など、一般の会社と同じような禁止事項に近づく流れが進むのではないでしょうか。