ジョエル・ロブションの限定パフェが話題♡国産マンゴーを味わう贅沢スイーツ

東京・日本橋の「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション」で提供中の「マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に」が、多くの反響を受けて販売期間を延長することが決定しました。国産マンゴーを贅沢に使用した華やかなパフェは、初夏のご褒美スイーツとして注目を集めています。1日20食限定の特別な一品なので、気になっていた方はこの機会をお見逃しなく♡

国産マンゴーを主役にした芸術的な一品

「マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に」は、濃厚な甘みととろけるような果肉が魅力の国産フレッシュマンゴーを主役に仕上げた新作パフェです。

グラスの中には、パイナップルやパッションフルーツを合わせたエキゾチックなジュレ、やさしい甘さの黒糖ブランマンジェ、軽やかな口当たりのココナッツアイスを重ね、南国気分を味わえる構成に。

素材それぞれの個性が調和しながら、最後まで飽きることなく楽しめます。

さらに、黒糖のクランブルやパイナップルのチュイル、メレンゲをあしらうことで、サクサクとした食感もプラス。マンゴーの香りや甘みを引き立てる繊細なアクセントが随所に散りばめられています。

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カフェならではの優雅なティータイムを満喫

パティシエが丁寧に作り上げるこのパフェは、見た目の美しさも魅力のひとつ。まるでアート作品のような華やかなビジュアルは、特別なティータイムを演出してくれます。

価格は単品2,600円（税込）、コーヒーまたは紅茶が付くセットは2,900円（税込）。提供時間は14:30からとなっており、午後のカフェタイムにぴったりです。

販売期間は2026年5月15日（金）～7月12日（日）。当初の予定より期間が延長されたため、これまで予定が合わなかった方も訪れやすくなりました。

日本橋髙島屋S.C.でのお買い物の合間に立ち寄るのもおすすめです♪

※1日20食限定

※提供店舗：ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション（日本橋髙島屋S.C.本館2F）

※営業時間10:30～19:30（L.O.19:00）

※マンゴーのパフェの提供は14:30からとなります

期間限定の味わいをぜひ体験して

国産マンゴーの濃厚な甘みと、黒糖やココナッツの上品な組み合わせを堪能できる「マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に」。

ジョエル・ロブションならではの洗練された技術と素材へのこだわりが詰まった一品です。販売期間が延長された今こそ味わうチャンス。

初夏から夏へと移り変わる季節にぴったりの贅沢なパフェで、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡