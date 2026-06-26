小学校高学年にもなれば、生意気な言動も増えてきますよね。しかし、その原因は親御さんにあることも……？ 今回は、お母さんが褒められると絶対に否定する娘さんのエピソードをご紹介します。

自覚ないの？

「小5の娘が反抗期なのか、とにかく生意気で。私が褒められるとすかさず反論してきます。『お母さんお綺麗ね』なんて言われたら『いやいやオバサンでしょ』と言ってきたり。我が娘ながら性格悪いな……なんて思っていました。

ある日、そんな娘の様子を見た実家の母から『あの子の言い方、あんたにそっくりね』『自覚ないの？』と言われたんです。母いわく、娘が幼い頃から、私は娘が褒められると『全然賢くないよ』『まだあれもできないし、これもできないし……』と、否定することばかり言っていたと……。

たしかに、褒められっぱなしなのもどうかと思って謙遜していたけど……それが自分に返ってくるなんて思いもしませんでした。娘もずっとこんな気持ちだったんでしょうか。

幸い、娘のこういった言動は私に対してだけだからまだよかったけど……親の育て方が悪いってこういうことなのかと愕然としました……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ せっかく褒められたのに否定ばかりされたら、子どもだけじゃなく大人だって嫌な気持ちになりますよね……。本人の前で謙遜する必要はありません。親の真似をした結果だと言われると、何も言えませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。