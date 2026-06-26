ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５３２ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間11:10）（日本時間00:10）
ダウ平均 52380.97（+532.07 +1.03%）
ナスダック 25368.19（-108.44 -0.43%）
CME日経平均先物 71575（大証終比：-995 -1.39%）
欧州株式25日GMT15:10
英FT100 10552.02（+90.39 +0.86%）
独DAX 25015.12（+274.76 +1.11%）
仏CAC40 8446.37（+60.88 +0.73%）
米国債利回り
2年債 4.111（-0.035）
10年債 4.384（-0.008）
30年債 4.846（+0.007）
期待インフレ率 2.213（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.858（-0.007）
英 国 4.698（+0.014）
カナダ 3.364（+0.003）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.36（+1.02 +1.45%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4028.80（+20.00 +0.50%）
ビットコイン（ドル）
59205.36（-1672.24 -2.75%）
（円建・参考値）
957万1731円（-270351 -2.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52380.97（+532.07 +1.03%）
ナスダック 25368.19（-108.44 -0.43%）
CME日経平均先物 71575（大証終比：-995 -1.39%）
欧州株式25日GMT15:10
英FT100 10552.02（+90.39 +0.86%）
独DAX 25015.12（+274.76 +1.11%）
仏CAC40 8446.37（+60.88 +0.73%）
米国債利回り
2年債 4.111（-0.035）
10年債 4.384（-0.008）
30年債 4.846（+0.007）
期待インフレ率 2.213（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.858（-0.007）
英 国 4.698（+0.014）
カナダ 3.364（+0.003）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.36（+1.02 +1.45%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4028.80（+20.00 +0.50%）
ビットコイン（ドル）
59205.36（-1672.24 -2.75%）
（円建・参考値）
957万1731円（-270351 -2.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ