NY株式25日（NY時間11:10）（日本時間00:10）
ダウ平均　　　52380.97（+532.07　+1.03%）
ナスダック　　　25368.19（-108.44　-0.43%）
CME日経平均先物　71575（大証終比：-995　-1.39%）

欧州株式25日GMT15:10
英FT100　 10552.02（+90.39　+0.86%）
独DAX　 25015.12（+274.76　+1.11%）
仏CAC40　 8446.37（+60.88　+0.73%）

米国債利回り
2年債　 　4.111（-0.035）
10年債　 　4.384（-0.008）
30年債　 　4.846（+0.007）
期待インフレ率　 　2.213（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.858（-0.007）
英　国　　4.698（+0.014）
カナダ　　3.364（+0.003）
豪　州　　4.728（-0.034）
日　本　　2.624（-0.038）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.36（+1.02　+1.45%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4028.80（+20.00　+0.50%）

ビットコイン（ドル）
59205.36（-1672.24　-2.75%）
（円建・参考値）
957万1731円（-270351　-2.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ