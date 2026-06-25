ロッテは25日、6月26日からマリーンズオンラインストア限定で愛斗外野手の移籍後初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

愛斗は 6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に 9番センターで先発出場し、6回裏の攻撃で楽天の柴田大地投手よりレフトへ満塁ホームランを放ち、移籍後初ホームランを記録した。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分より7月5日23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 愛斗外野手 コメント

「いつも熱いご声援ありがとうございます！マリーンズでの初アーチを満塁ホームランという最高の形で打つことができて嬉しいです。ぜひこの記念グッズと一緒に、球場へ見に来てください！」

▼ 愛斗外野手「移籍後初ホームラン記念グッズ」 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（限定49個、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール（限定49個、証明書付き）：20,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL）： 3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み

※ 直筆メッセージデザインはプリントデザイン