【オリコン上半期】M!LK、「合算シングル」で1位 自身初の記録に喜び「まさに『爆裂うれしすぎて滅！』という感じですね」【コメント＆動画あり】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「合算シングルランキング」で自身初の1位を獲得。上半期全10部門を通じて自身初の1位を獲得した。
【上半期ランキング2026】M!LKから喜びのコメント動画が到着！
「作品別売上数部門」の合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、DVD、Blu-ray Disc（以下BD）、ミュージックDVD・BDの10部門となる。
なお、期間内ポイント175.5万PT（1,754,610PT）の記録は、2024年度Creepy Nuts「二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born」の168.0万PT（1,679,710PT)を超え、史上最高となった。ポイントの内訳は、CD：56.5万PT（564,894PT）／デジタルシングル（単曲）：4.4万PT（43,528PT）／デジタルシングル（バンドル)：ー／ストリーミング：114.6万PT（1,146,188PT）。
同作は、「オリコン週間合算シングルランキング」において、2026年3月2日付〜6月15日付まで16週連続TOP10入りを記録している。
■収録各曲のストリーミング再生数がけん引
収録曲のうち、「爆裂愛してる」は「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」で期間内再生数1億3196.2万回（131,961,719回）を記録し、8位にランクインした。同曲は、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、2026年3月30日付と4月20日付〜5月18日付の5週連続、通算6週で1位を獲得、2月23日付〜6月15日付まで、17週連続TOP10入りを記録している。
一方の「好きすぎて滅！」は、同ランキングで期間内再生数1億9272.3万回（192,723,226回）を記録し、2位にランクイン。「オリコン週間ストリーミングランキング」では、2025年12月29日付〜2026年6月15付まで25週連続TOP10入りしている。
この2曲を両A面として収録したCDシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」は、「オリコン週間シングルランキング」において、自己最高累積売上の56.5万枚を記録。CD売上に加え、「爆裂愛してる」、「好きすぎて滅！」のストリーミング再生が好調に推移したことでポイントを伸ばし、今回の「上半期合算シングルランキング」1位につながった。
このほか2位には、Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が期間内ポイント130.6万PT（1,306,085PT）を記録しランクイン。
3位は米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」が、期間内ポイント126.5万PT（1,264,860PT）を記録しランクインした。なお収録曲「IRIS OUT」は「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」で1位を獲得している。
■M!LK、コメント
全員：どうも、僕たちはM!LKです！
吉田仁人：このたび「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 合算シングルランキング」で1位を獲得しました。ありがとうございます。
佐野勇斗：え、ちょっと待って。いつも、僕たちがリリースイベントで「オリコン週間ランキング」の話とかしているじゃん。それの上半期、6ヶ月分で1位ってこと！？
山中柔太朗：CD以外にデジタルとかも合わせた「合算シングルランキング」で1位ってことだよね。CD売上プラス、ストリーミング（とダウンロード）も合わせた総合1位がこれです！（トロフィーを指さす）
佐野：すごいみたい。本当にありがとうございます。
全員：ありがとうございます。
山中：（皆さんが）めちゃくちゃ聴いてくれて、たくさん手に取ってくれたからです。
佐野：あのね、（トロフィー）めちゃくちゃ重たい。文鎮70個分くらいあるね（笑）。
曽野舜太：あー重たいね。
吉田：改めて受賞の感想ですが、僕たちここまでM!LKとしての活動でリリースをたくさんしてきましたが、このようなトロフィーを僕たちがもらうのは初めてですし（※）、なかなかこういう形になるくらい、皆さんがたくさん聴いてくださったというのは本当にうれしいですね。
山中：（作品を）出すまでは俺らができるけど、この1位は（ファンの）皆の1位だからね。たくさん聴いてくれて、たくさん手にしてくれたからだから。
吉田：まさに「爆裂うれしすぎて滅！」という感じですね。
塩崎太智（崎＝たつさき）：でましたね。
佐野：（吉田）仁人はね、恥ずかしい期間を超えて、一周回ってすごくやるんだよね。
塩崎：恥ずかしいものじゃないから。
佐野：自分で「滅！」を宣伝するのが恥ずかしい期間もあったと思うのよ。
曽野：俺と（塩崎）太ちゃんなんて（「滅！」って）何回言ってきたと思うのよ（笑）。
吉田：そして、この「合算シングルランキング」は、ストリーミングの再生数、デジタルシングルのダウンロード数、CDの売上枚数をもとに算出しているランキングでございます。（1位を獲得したのは）ストリーミングで多くの方に聴かれ、楽曲が広がったし、ダウンロードとかCDとしてもたくさんの方の手に取っていただいたということです。めちゃくちゃうれしいですよ。本当に！
曽野：半年間で1チームしかもらえない賞ってことだよね。
佐野：すごくない？
塩崎：わーお。
吉田：すごすぎてコメントが浮かばないよね。「やったー！」しか出てこない（笑）。
山中：下半期も…。
曽野：お！勢いいいぞ！
山中：「真・運命（曽野舜太&山中柔太朗)」で。
曽野：いこーぜ！（山中と握手）
吉田：あの曲CD出していないから……。
曽野：（「真・運命（曽野舜太&山中柔太朗）」）めちゃくちゃいい！ってなったらあるかもよ！なんで笑ってんだよ！あるかもしれないからな！
吉田：いや、5人で獲ろうや（笑）。
曽野：それはそうやな（笑）。
吉田：両A面曲である「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」は、リリース後に大きな広がりを見せました。それぞれ、多くの方に届いた理由は何だと思いますか？
佐野：まずは、何回も言っていますが聴いてくださる皆さんがたくさん聴いてくださったということもあります。本当にありがとうございます。僕たち自身がやったことと言うと、SNSをたくさん考えてやらせてもらいました。あとテレビでも皆さんがたくさん（楽曲を）使ってくださったりとか、「滅！」って僕らもたくさん言わせてもらったりとかというのがあると思います。運動会とかでも使ってくれたりね。
吉田：本当にすごいよね。僕の周りの方とかも運動会で「好きすぎて滅！」を使ってくれたりしている。
佐野：毎日ね、幼稚園の園児の顔が送られてくるのよ（笑）。俺、何百人の「滅！」（をやっているところを）見ているんだろうって（笑）。
曽野：俺もなんだよね。サッカーチームでやってくれてたりとか。
全員：ありがとうございます。
山中：下の世代への広がりなかったからね。
吉田：世代広くっていうのはありがたいですね。
吉田：SNSをきっかけにM!LKを知った方もいると思いますが、上半期1位という結果を通して、新しくM!LKに出会った方が増えている実感や、グループの届き方の変化を感じることはありますかとのことです。ご共演していただいた方が、一緒に写真を撮っていただく時に「滅！ポーズやってもいいですか？」みたいな風にあちらからの打診がある時とか。
曽野：娘が好きでとか。お兄ちゃんがめっちゃ好きでとか。
吉田：そういうのがうれしいよね。自分たちが届けたい人たちに「お願いします！」じゃなくて、届いているのがブーメランみたいに帰ってくるのがうれしいよね。最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんにメッセージを…。
塩崎：吉田さんお願いしますよ！リーダー！お願いします！
吉田：本当にたくさん聴いていただきありがとうございます！本当に皆さんが聴いてくださって、パフォーマンスをやらせていただくたびに僕らは元気になっています。その元気を皆さんに届けようと思って頑張っています。僕たちの今の目標は「日本を元気にする」ということなので、これからも日本を元気にできるように下半期も頑張っていきたいと思います！応援よろしくお願いします！
全員：よろしくお願いします！以上、僕たちはM!LKでした！
※M!LKは、6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式において、「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」を含む5部門も受賞した。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
※合算シングルランキングとは…毎週、シングルの推定売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのダウンロード数、をポイント換算し集計したランキング。「オリコン上半期合算シングルランキング」は週間合算シングルTOP100内に登場した作品の換算累積売上ポイント順位をもとにTOP100の発表となる。「オリコン上半期合算シングルランキング」は「2019年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
【上半期ランキング2026】M!LKから喜びのコメント動画が到着！
「作品別売上数部門」の合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、DVD、Blu-ray Disc（以下BD）、ミュージックDVD・BDの10部門となる。
同作は、「オリコン週間合算シングルランキング」において、2026年3月2日付〜6月15日付まで16週連続TOP10入りを記録している。
■収録各曲のストリーミング再生数がけん引
収録曲のうち、「爆裂愛してる」は「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」で期間内再生数1億3196.2万回（131,961,719回）を記録し、8位にランクインした。同曲は、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、2026年3月30日付と4月20日付〜5月18日付の5週連続、通算6週で1位を獲得、2月23日付〜6月15日付まで、17週連続TOP10入りを記録している。
一方の「好きすぎて滅！」は、同ランキングで期間内再生数1億9272.3万回（192,723,226回）を記録し、2位にランクイン。「オリコン週間ストリーミングランキング」では、2025年12月29日付〜2026年6月15付まで25週連続TOP10入りしている。
この2曲を両A面として収録したCDシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」は、「オリコン週間シングルランキング」において、自己最高累積売上の56.5万枚を記録。CD売上に加え、「爆裂愛してる」、「好きすぎて滅！」のストリーミング再生が好調に推移したことでポイントを伸ばし、今回の「上半期合算シングルランキング」1位につながった。
このほか2位には、Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が期間内ポイント130.6万PT（1,306,085PT）を記録しランクイン。
3位は米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」が、期間内ポイント126.5万PT（1,264,860PT）を記録しランクインした。なお収録曲「IRIS OUT」は「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」で1位を獲得している。
■M!LK、コメント
全員：どうも、僕たちはM!LKです！
吉田仁人：このたび「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 合算シングルランキング」で1位を獲得しました。ありがとうございます。
佐野勇斗：え、ちょっと待って。いつも、僕たちがリリースイベントで「オリコン週間ランキング」の話とかしているじゃん。それの上半期、6ヶ月分で1位ってこと！？
山中柔太朗：CD以外にデジタルとかも合わせた「合算シングルランキング」で1位ってことだよね。CD売上プラス、ストリーミング（とダウンロード）も合わせた総合1位がこれです！（トロフィーを指さす）
佐野：すごいみたい。本当にありがとうございます。
全員：ありがとうございます。
山中：（皆さんが）めちゃくちゃ聴いてくれて、たくさん手に取ってくれたからです。
佐野：あのね、（トロフィー）めちゃくちゃ重たい。文鎮70個分くらいあるね（笑）。
曽野舜太：あー重たいね。
吉田：改めて受賞の感想ですが、僕たちここまでM!LKとしての活動でリリースをたくさんしてきましたが、このようなトロフィーを僕たちがもらうのは初めてですし（※）、なかなかこういう形になるくらい、皆さんがたくさん聴いてくださったというのは本当にうれしいですね。
山中：（作品を）出すまでは俺らができるけど、この1位は（ファンの）皆の1位だからね。たくさん聴いてくれて、たくさん手にしてくれたからだから。
吉田：まさに「爆裂うれしすぎて滅！」という感じですね。
塩崎太智（崎＝たつさき）：でましたね。
佐野：（吉田）仁人はね、恥ずかしい期間を超えて、一周回ってすごくやるんだよね。
塩崎：恥ずかしいものじゃないから。
佐野：自分で「滅！」を宣伝するのが恥ずかしい期間もあったと思うのよ。
曽野：俺と（塩崎）太ちゃんなんて（「滅！」って）何回言ってきたと思うのよ（笑）。
吉田：そして、この「合算シングルランキング」は、ストリーミングの再生数、デジタルシングルのダウンロード数、CDの売上枚数をもとに算出しているランキングでございます。（1位を獲得したのは）ストリーミングで多くの方に聴かれ、楽曲が広がったし、ダウンロードとかCDとしてもたくさんの方の手に取っていただいたということです。めちゃくちゃうれしいですよ。本当に！
曽野：半年間で1チームしかもらえない賞ってことだよね。
佐野：すごくない？
塩崎：わーお。
吉田：すごすぎてコメントが浮かばないよね。「やったー！」しか出てこない（笑）。
山中：下半期も…。
曽野：お！勢いいいぞ！
山中：「真・運命（曽野舜太&山中柔太朗)」で。
曽野：いこーぜ！（山中と握手）
吉田：あの曲CD出していないから……。
曽野：（「真・運命（曽野舜太&山中柔太朗）」）めちゃくちゃいい！ってなったらあるかもよ！なんで笑ってんだよ！あるかもしれないからな！
吉田：いや、5人で獲ろうや（笑）。
曽野：それはそうやな（笑）。
吉田：両A面曲である「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」は、リリース後に大きな広がりを見せました。それぞれ、多くの方に届いた理由は何だと思いますか？
佐野：まずは、何回も言っていますが聴いてくださる皆さんがたくさん聴いてくださったということもあります。本当にありがとうございます。僕たち自身がやったことと言うと、SNSをたくさん考えてやらせてもらいました。あとテレビでも皆さんがたくさん（楽曲を）使ってくださったりとか、「滅！」って僕らもたくさん言わせてもらったりとかというのがあると思います。運動会とかでも使ってくれたりね。
吉田：本当にすごいよね。僕の周りの方とかも運動会で「好きすぎて滅！」を使ってくれたりしている。
佐野：毎日ね、幼稚園の園児の顔が送られてくるのよ（笑）。俺、何百人の「滅！」（をやっているところを）見ているんだろうって（笑）。
曽野：俺もなんだよね。サッカーチームでやってくれてたりとか。
全員：ありがとうございます。
山中：下の世代への広がりなかったからね。
吉田：世代広くっていうのはありがたいですね。
吉田：SNSをきっかけにM!LKを知った方もいると思いますが、上半期1位という結果を通して、新しくM!LKに出会った方が増えている実感や、グループの届き方の変化を感じることはありますかとのことです。ご共演していただいた方が、一緒に写真を撮っていただく時に「滅！ポーズやってもいいですか？」みたいな風にあちらからの打診がある時とか。
曽野：娘が好きでとか。お兄ちゃんがめっちゃ好きでとか。
吉田：そういうのがうれしいよね。自分たちが届けたい人たちに「お願いします！」じゃなくて、届いているのがブーメランみたいに帰ってくるのがうれしいよね。最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんにメッセージを…。
塩崎：吉田さんお願いしますよ！リーダー！お願いします！
吉田：本当にたくさん聴いていただきありがとうございます！本当に皆さんが聴いてくださって、パフォーマンスをやらせていただくたびに僕らは元気になっています。その元気を皆さんに届けようと思って頑張っています。僕たちの今の目標は「日本を元気にする」ということなので、これからも日本を元気にできるように下半期も頑張っていきたいと思います！応援よろしくお願いします！
全員：よろしくお願いします！以上、僕たちはM!LKでした！
※M!LKは、6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式において、「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」を含む5部門も受賞した。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
※合算シングルランキングとは…毎週、シングルの推定売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのダウンロード数、をポイント換算し集計したランキング。「オリコン上半期合算シングルランキング」は週間合算シングルTOP100内に登場した作品の換算累積売上ポイント順位をもとにTOP100の発表となる。「オリコン上半期合算シングルランキング」は「2019年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。