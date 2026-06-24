『鉄鍋のジャン！』テレビで流せるの？メインPV（裏ver）公開 杉田智和が出演決定「やったぜ!!」
放送を目前に特番、コラボ企画など続々
テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』（7月5日テレ東ほかでスタート、毎週日曜 後5：30）のメインPV（裏ver）が公開された。あわせて、追加キャスト・杉田智和、キービジュアルなどが一挙解禁された。
【動画】これはテレビで流せるの？（笑）『鉄鍋のジャン！』メインPV（裏ver）
メインPV（裏ver）は、日本一の神の舌と最低の性格を併せ持ち裏ヒロインと呼び声の高い、料理評論家の大谷日堂が自らジャンを評論。ジャン最大の宿敵として、ジャンのヤバイ魅力を多少誇張しながらも贈る。先日公開された熱き料理バトルを期待してやまないメインPV（表ver）と打って変わった内容となった。
追加キャストの杉田は、大谷がジャンに差し向けた第1の刺客でXO醤の使い手・尾藤リュウジを演じる。大谷に陶酔し、過去に数多の料理人と大金を掛けた勝負をしかけ荒稼ぎしてきた異色の料理人。杉田は「なんとXO醤のリュウにて出演が決まりテンションは最高潮に。やったぜ!!」と喜びのコメントを寄せている。
またエンディング主題歌は、えむにみにの「泣いた悪魔」に決定。
さらにキービジュアルも公開。魔法のような料理を駆使する料理人が大集結し、対峙するジャンとの熱きバトルを予感させるものとなっている。
ほかに配信情報が解禁されたほか、横浜中華街とのコラボ企画、「鳥獣虫居酒屋 米とサーカス」とのコラボ企画が決定。
加えて、料理研究家リュウジが戸谷菊之介、山本浩司（タイムマシーン3号）とともに“あの料理”を再現する放送記念特番『鉄鍋のリュウジ！』が7月4日午前9：30〜午前10：00にテレ東系列6局ネットで放送される。原作に登場する料理をアニメのために再現した有名人気中華料理店を聖地巡礼しアニメの魅力を語るほか、そこからインスピレーションを受けたリュウジが、海鮮風炒飯やエビのXO醤炒め、そしてシャリアピンステーキなど家庭で簡単に再現出来る料理として公開する。
■尾藤リュウジ役：杉田智和コメント
原作漫画を当時リアルタイムで追っていました。今回のアニメ化を最初は信じていなかったです。オーディションもなくて不貞腐れていたら、なんとXO醤のリュウにて出演が決まりテンションは最高潮に。やったぜ!!
■えむにみにコメント
この度、アニメ『鉄鍋のジャン！』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました、えむにみにです。まだ活動を始めて間もない私にこのような素敵なご縁をいただけたことを本当に光栄に思っています！「泣いた悪魔」は、ジャンの悪魔的な勝気さや自信に満ちた姿、そして完璧で無敵に見える彼だけれど、実は人間らしい弱さや、その弱さを隠そうとする脆さに焦点を当てた楽曲です。私自身もジャンの心情を大切にしながら、一つ一つの言葉に想いを込めて歌わせていただきました。アニメを楽しんでいただくのはもちろん、エンディングではぜひジャンの心の声に耳を傾けるような気持ちで聴いていただけたらうれしいです「泣いた悪魔」が熱い物語を締めくくるデザートのように、作品の魅力を引き立てる隠し味となり、皆さまの心に残る一曲になれたらうれしいです！この作品がたくさんの方に愛されることを心から願っています！
■配信情報
▼月額見放題サービス
7月5日（日）午後6時以降、順次先行配信開始
アニメタイムズ／ABEMA／U-NEXT／アニメ放題
7月12日（日）午後6時以降、順次配信開始
Hulu／Lemino／DMM TV／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus／ニコニコ動画／WOWOWオンデマンド／アニメフェスタ
▼最新話期間限定無料配信
7月12日（日）午後6時以降、順次配信開始
Tver
▼個別課金サービス
7月12日（日）午後6時以降、順次配信開始
ビデオマーケット／music.jp／カンテレドーガ／ニコニコ動画／Amazon Prime Video／HAPPY!動画／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus
■「アニメ『鉄鍋のジャン！』×横浜中華街！真夏に食せ“推し炒飯”キャンペーン」
対象メニュー：店舗指定の炒飯、もしくは炒飯に関連する商品
参加店舗数：33店舗（予定）
期間：6月20日（土）〜7月18日（日）
先着でステッカー2種から1枚プレゼント※ステッカーはなくなり次第終了
■『鉄鍋のジャン！』×「鳥獣虫居酒屋 米とサーカス」コラボ
実施店舗：高田馬場店、渋谷PARCO店
期間：7月18日（土）〜10月12日（月・祝）予定
テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』（7月5日テレ東ほかでスタート、毎週日曜 後5：30）のメインPV（裏ver）が公開された。あわせて、追加キャスト・杉田智和、キービジュアルなどが一挙解禁された。
【動画】これはテレビで流せるの？（笑）『鉄鍋のジャン！』メインPV（裏ver）
メインPV（裏ver）は、日本一の神の舌と最低の性格を併せ持ち裏ヒロインと呼び声の高い、料理評論家の大谷日堂が自らジャンを評論。ジャン最大の宿敵として、ジャンのヤバイ魅力を多少誇張しながらも贈る。先日公開された熱き料理バトルを期待してやまないメインPV（表ver）と打って変わった内容となった。
またエンディング主題歌は、えむにみにの「泣いた悪魔」に決定。
さらにキービジュアルも公開。魔法のような料理を駆使する料理人が大集結し、対峙するジャンとの熱きバトルを予感させるものとなっている。
ほかに配信情報が解禁されたほか、横浜中華街とのコラボ企画、「鳥獣虫居酒屋 米とサーカス」とのコラボ企画が決定。
加えて、料理研究家リュウジが戸谷菊之介、山本浩司（タイムマシーン3号）とともに“あの料理”を再現する放送記念特番『鉄鍋のリュウジ！』が7月4日午前9：30〜午前10：00にテレ東系列6局ネットで放送される。原作に登場する料理をアニメのために再現した有名人気中華料理店を聖地巡礼しアニメの魅力を語るほか、そこからインスピレーションを受けたリュウジが、海鮮風炒飯やエビのXO醤炒め、そしてシャリアピンステーキなど家庭で簡単に再現出来る料理として公開する。
■尾藤リュウジ役：杉田智和コメント
原作漫画を当時リアルタイムで追っていました。今回のアニメ化を最初は信じていなかったです。オーディションもなくて不貞腐れていたら、なんとXO醤のリュウにて出演が決まりテンションは最高潮に。やったぜ!!
■えむにみにコメント
この度、アニメ『鉄鍋のジャン！』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました、えむにみにです。まだ活動を始めて間もない私にこのような素敵なご縁をいただけたことを本当に光栄に思っています！「泣いた悪魔」は、ジャンの悪魔的な勝気さや自信に満ちた姿、そして完璧で無敵に見える彼だけれど、実は人間らしい弱さや、その弱さを隠そうとする脆さに焦点を当てた楽曲です。私自身もジャンの心情を大切にしながら、一つ一つの言葉に想いを込めて歌わせていただきました。アニメを楽しんでいただくのはもちろん、エンディングではぜひジャンの心の声に耳を傾けるような気持ちで聴いていただけたらうれしいです「泣いた悪魔」が熱い物語を締めくくるデザートのように、作品の魅力を引き立てる隠し味となり、皆さまの心に残る一曲になれたらうれしいです！この作品がたくさんの方に愛されることを心から願っています！
■配信情報
▼月額見放題サービス
7月5日（日）午後6時以降、順次先行配信開始
アニメタイムズ／ABEMA／U-NEXT／アニメ放題
7月12日（日）午後6時以降、順次配信開始
Hulu／Lemino／DMM TV／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus／ニコニコ動画／WOWOWオンデマンド／アニメフェスタ
▼最新話期間限定無料配信
7月12日（日）午後6時以降、順次配信開始
Tver
▼個別課金サービス
7月12日（日）午後6時以降、順次配信開始
ビデオマーケット／music.jp／カンテレドーガ／ニコニコ動画／Amazon Prime Video／HAPPY!動画／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus
■「アニメ『鉄鍋のジャン！』×横浜中華街！真夏に食せ“推し炒飯”キャンペーン」
対象メニュー：店舗指定の炒飯、もしくは炒飯に関連する商品
参加店舗数：33店舗（予定）
期間：6月20日（土）〜7月18日（日）
先着でステッカー2種から1枚プレゼント※ステッカーはなくなり次第終了
■『鉄鍋のジャン！』×「鳥獣虫居酒屋 米とサーカス」コラボ
実施店舗：高田馬場店、渋谷PARCO店
期間：7月18日（土）〜10月12日（月・祝）予定
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優