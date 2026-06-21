LINE公式が「入力しないで」と注意喚起…「偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口」を示す
コミュニケーションアプリ「LINE」は、21日までに公式Xを通じ、注意喚起を行った。
【画像】LINE公式が注意喚起 「偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口」
「身近な人から届く『投票して！』に注意」とし、「LINE認証投票へようこそ」などと記された偽画面を掲載。それによると「でんわばんごう」「パスワード」「LINE認証コード」「SNS認証コード」を入力するよう求められる。
LINE公式として「リンク先で電話番号・パスワード・認証番号を入力しないでください」「偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口が確認されています」と呼びかけている。
【画像】LINE公式が注意喚起 「偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口」
「身近な人から届く『投票して！』に注意」とし、「LINE認証投票へようこそ」などと記された偽画面を掲載。それによると「でんわばんごう」「パスワード」「LINE認証コード」「SNS認証コード」を入力するよう求められる。
LINE公式として「リンク先で電話番号・パスワード・認証番号を入力しないでください」「偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口が確認されています」と呼びかけている。