この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネルが「日本の国防について考えよう！最新鋭の兵器や自衛隊の評価！」を公開した。動画では、竹田恒泰氏が最新鋭潜水艦「たいげい」の性能や、次期戦闘機開発、緊急事態条項の必要性など、日本の国防を取り巻く現状と課題について解説している。



まず、海上自衛隊の最新鋭潜水艦「たいげい」について紹介した。従来の計器類やレバーが並ぶアナログな操作盤から、すべてがタッチパネル式へと大きく様変わりした点を取り上げ、「未来の戦争に今足を踏み入れているような感じがする」と語った。また、初の女性専用区画が設けられたことにも触れ、日本の通常動力型潜水艦の性能と乗組員の練度は「世界一」だと高く評価した。



続いて、在日米軍の体制強化が中止される可能性に関する報道に言及した。トランプ大統領の方針などにより、有事の際にアメリカがどこまで日本を守ってくれるか不透明な状況であると分析。しかし、これを悲観するのではなく「自分の国防は自分でできるようになろうという、良い機会だ」と前向きに捉え、独自の武器生産や防衛費の引き上げ、憲法改正を推進するチャンスだと訴えた。



さらに、日本の憲法に緊急事態条項がないことを問題視した。戦争が起きない前提で作られた現行憲法では、有事の際に事実上憲法が崩壊してしまう危険性を指摘し、「緊急事態条項があることによって憲法を守る」とその重要性を力説した。加えて、日英伊の次期戦闘機（GCAP）共同開発について、参加国が増えることで「島国が欲しい戦闘機」の要件から乖離してしまう懸念を示し、日本とイギリスが主導すべきだと提言した。



動画ではほかにも、即応予備自衛官の制度や、物価高による海上保安庁の巡視船建造費の高騰など、多岐にわたるテーマを論じている。日本の安全保障の現状と今後のあり方を多角的に理解する上で、多くの示唆を与える内容となっている。