細木数子さんの娘・細木かおり「Netflixから1円ももらってない」→唯一“もらった物”明かす
2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、17日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP」（後9：00）内「初夏の愚痴祭り」ブロックに出演。話題となったドラマについて、その裏側を明かした。
【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
かおりは、母・数子の半生を描いた話題のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』がヒットしたことで、周囲から「もうかってる」と思われていることに「一番腹が立つ」と反論。「『またもうかりますね』ってよく言われるんですよ。Netflixから1円ももらってないですから」と明かすと、共演者から「えー」と驚きの声が。かおりは「いただいたのは、非売品のどんぶり3つ」と話し、スタジオを笑わせた。
続けて「無償でバーキン、衣装10点以上貸出したんですけど、こちらに来るのは（SNSで）『詐欺師の娘』『極悪人の娘』という（声ばかり）」と嘆き、「フィクションでしょ！」と憤った。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也が「（『地獄に堕ちるわよ』を）ご覧になったでしょ？」と聞くと「全部その日に一気見しました」と明かし「すんごい極悪人でした」と本音をポロリ。一方で「エンタメとしては面白かった」と話すと、オアシズ・大久保佳代子も「すごい面白かったですよ。でもひっどいやつだなと思った」と本音を明かし、スタジオを沸かせた。
【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
かおりは、母・数子の半生を描いた話題のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』がヒットしたことで、周囲から「もうかってる」と思われていることに「一番腹が立つ」と反論。「『またもうかりますね』ってよく言われるんですよ。Netflixから1円ももらってないですから」と明かすと、共演者から「えー」と驚きの声が。かおりは「いただいたのは、非売品のどんぶり3つ」と話し、スタジオを笑わせた。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也が「（『地獄に堕ちるわよ』を）ご覧になったでしょ？」と聞くと「全部その日に一気見しました」と明かし「すんごい極悪人でした」と本音をポロリ。一方で「エンタメとしては面白かった」と話すと、オアシズ・大久保佳代子も「すごい面白かったですよ。でもひっどいやつだなと思った」と本音を明かし、スタジオを沸かせた。