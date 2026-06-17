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知っておきたい偽ロボット認証詐欺の恐怖。スマホ代が勝手に高額請求される手口とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

雑学王子ミツルが「【危険】この認証でスマホ代が高額に…偽ロボット認証詐欺を再現検証」を公開した。動画では、お馴染みの「私はロボットではありません」という認証画面を装い、スマホ代を高額請求する最新の詐欺手口について、その巧妙な仕組みと対策を解説している。



動画は、ミツル氏が自らを人柱とし、安全な環境で偽の認証画面を実際に操作する様子から始まる。偽サイトの「人間であることを確認するためSMSを送信します」という項目にチェックを入れると、無数の宛先が設定されたSMS送信画面が立ち上がった。



この宛先には「+20」で始まるエジプトなどの海外番号が大量に含まれており、そのまま送信してしまうと1通あたり50～100円の国際SMS料金が発生する。最大で60通ものメッセージが送られ、約5,000円規模の高額請求に繋がるという。



ミツル氏はこの手口を「国際収益分配詐欺（IRSF）」と説明する。悪質な番号業者が犯罪グループと結託し、国際通信で発生する収益の一部を犯罪者が受け取る仕組みが悪用されているのだ。「普段見慣れてる安全確認のフリをしてやってくる」と、その巧妙さに警鐘を鳴らした。



被害を防ぐための最も重要な対策として、ミツル氏は「CAPTCHA認証の後に、ショートメッセージの画面を開いたら絶対に送信しない」と断言する。さらに、安易な「通知の許可」によるウイルス警告詐欺への誘導リスクにも言及し、ブラウザの設定から通知や邪魔な広告をオフにする方法を紹介した。日頃から見慣れた画面にも潜む罠を見抜き、正しい知識で自衛することの重要性を痛感させられる内容である。