松平健、晩年の中村玉緒さんを“最後”まで支えていた 先輩俳優が明かす「余計な事言って…と言われるかも知れませんが」
俳優の黒沢年雄（82）が13日に、自身のブログを更新。12日に俳優の中村玉緒さんが肺炎のため9日に死去したと伝えられたことを受け、玉緒さんの晩年を支えた俳優の存在について明かした。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
黒沢は「松平健さんの素晴らしさ。」と題してブログを更新すると、「中村玉緒さんが死去された。勝新太郎さんとは映画御用牙で共演以来公私ともにお付き合いさせて頂きました…玉緒さんとは挨拶程度のお付き合いでした」と関係性について語ると、「勝新さんが逝去以来の玉緒さんは、さんまさんの番組でブレーク…生活も順調だと思ってましたが，身内の問題で苦慮…晩年には施設に入居…身内が援助する余裕もなく大変だったと思います」と明かした。
そんな玉緒さんを支えたのは、故勝新太郎さんの元付き人でもあった松平健（72）だったとし、「施設に入居した玉緒さんの面倒を見る方もいない状況の中…最後まで全ての面において援助した松平健さんの人間性の素晴らしさは尊敬して止まない…」と語り、「松平さんには余計な事言って…と言われるかも知れませんが中々出来る事ではありません…松平健さんには頭が下がります…暴れん坊将軍そのもの…尊敬に値する素晴らしい人間です」と記した。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
黒沢は「松平健さんの素晴らしさ。」と題してブログを更新すると、「中村玉緒さんが死去された。勝新太郎さんとは映画御用牙で共演以来公私ともにお付き合いさせて頂きました…玉緒さんとは挨拶程度のお付き合いでした」と関係性について語ると、「勝新さんが逝去以来の玉緒さんは、さんまさんの番組でブレーク…生活も順調だと思ってましたが，身内の問題で苦慮…晩年には施設に入居…身内が援助する余裕もなく大変だったと思います」と明かした。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。