「言葉にできない」を解決する、頭よすぎる方法・ベスト1

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「言葉にできない」を解決する

「うまく言葉にできない……」

仕事でも、人間関係でも、よくある悩みです。

頭の中にはイメージがある。

でも、それを説明しようとすると、急にズレていく。

『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その理由について、「そもそもコミュニケーションは“実物がない状態”から始まっているからだ」と語られています。

そして、この問題を解決するための、とても実践的な方法が紹介されています。

コミュニケーションは「マイナスから始まっている」

本書では、まずこんな話が出てきます。

コミュニケーションで大事なことは、『実物を見せること』です。

実物があれば、それを見せるのが一番です。

まずはそれが理想だというところから押さえておきましょう。

でも、実際にはその『実物＝コレ』が手元にないときもあるでしょう。

「実物が手元にあれば、伝えやすいのになぁ……困った」

と、残念に思う気持ちが、多くのコミュニケーションのスタート地点です。

実物のない私たちのコミュニケーションは、マイナスからスタートしているのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、とても重要な視点です。

多くの人は、「言葉で正確に説明すれば伝わる」と思っています。

ですが、実際には、実物がない時点で、すでに難しい。

つまり、コミュニケーションとは、本来かなり不完全なものなのです。

言葉だけでは、まったく足りない

本書では、さらにこんなエピソードが語られています。

以前、「『雲』を描いてほしい」という依頼がありました。

雲なんて簡単だと、安心しきっていたのですが、何度描いてもオッケーが出ません。

「なぜ、こんなにも雲を描いているんだ……？」と諦めかけていたころ、ついに、「『ドラゴンボール』に出てくる筋斗雲みたいな雲なんですよね」という言葉を引き出すことができ、それでなんとか無事に着地することができました。

「雲」という言葉がひとまとめにしている雲は無数にあります。

入道雲、鰯雲、名前はわからないけど形が風で変わっていろんな動物に見える雲……。

このときの私がやったことは、くじ引きのくじを手当たり次第に引いただけでした。

だから、何度もすれちがいが発生したのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、仕事でも本当によくあります。

「いい感じで」

「スタイリッシュに」

「親しみやすく」

こういう言葉は、一見伝わっているようで、実は範囲が広すぎる。

だから、人によってイメージがズレるのです。

ですが、「筋斗雲みたいな雲」と言われた瞬間、一気に共有される。

つまり、人は「具体的なイメージ」があると、急激に伝わりやすくなるのです。

本当に頭のいい人は

「すれ違い」を早く発見する

本書では、最後にこう語られています。

この経験から私は、2つのことを学びました。それは、



1 言葉として意味を理解できたとしても、まだそれは理解の半分でしかない

2 言葉がひとまとめにしている範囲が広いと、すれちがう率が高まる



ということです。

「食事の様子を描いてください」と言われれば、何かしら描くことはできます。

そこで和食を描くと、「実は洋食を描いてほしかったんです」と言われる。

そういう経験を通じて、すれちがいの仕組みがわかってきたということです。

このことを考えるために、イラストレーターとして私がやっていることは、「依頼されたその場で落書きを描いてしまうこと」です。

このとき、正解を描く必要はありません。

この落書きは、『すれちがい』に気づくための落書きです。

私と依頼主とで意識のズレがあるとその場でわかれば、依頼主の言葉が変わります。

ズレが生じていることは、落書きによって明らかになって、言葉を言い換えるしかない状況になるのです。

言葉が変わると、くじ引きの当たり確率が格段に上がります。

当たりがわかりやすくなる言葉が出てくるからです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

ここが、この本の核心です。

多くの人は、「正解を出そう」とします。

ですが、本当に頭のいい人は違う。

まず、「ズレを発見しよう」とするのです。

だから、ラフを見せる。図を描く。たとえ話をする。途中で確認する。

つまり、「すれ違いを早く見つける工夫」をしている。

「言葉にできない」は、悪いことではない

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「言葉にできない自分」を責めなくていいと教えてくれます。

そもそも、人の頭の中にあるイメージを、そのまま言葉へ変換すること自体が難しい。

だから、本当に大事なのは、「完璧に説明すること」ではない。

ズレに気づくことです。

そして、そのズレを埋めるために、絵を描く。例を出す。実物を見せる。言葉を言い換える。

そうやって、少しずつ「同じ景色」を共有していく。

それこそが、本当のコミュニケーションなのかもしれません。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。