◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、シックスペンスがＧ１初勝利を飾った。初コンビの武豊騎手は、５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１制覇を達成。同レースは０９年のウオッカ以来、最多タイの４勝目となった。メイショウタバルで連覇を目指す今週の宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）に向け、最年長記録を「さらに更新したい」と意欲を見せた。

混戦の前評判通り、６着まで０秒２差以内という大接戦を制したのは武豊ジョッキーのシックスペンスだった。４コーナーを１、２、３番手で通過した馬が２（同着）、１、４着。前めで競馬をした馬が有利な展開と馬場状態ではあったが、きっちり勝ちきる勝負強さは、さすが競馬界の第一人者だ。

スタートはそこまで速くなかったが、少し押して前めのポジションを取りに行った。ハナも頭の中にあったような乗り方だったが、外から津村騎手のワールズエンドが主張したのを確認すると、切り替えて２番手で折り合いをつけることに専念した。その後は道中、非常にリズム良く運べていたし、かなり手応えがよさそうだったので馬券圏内には入りそうだと思って直線の走りを見ていたが、この馬の持ち味であるしぶとさを存分に引き出した見事な騎乗だった。

初騎乗でも結果を出せるのは、長年の経験と熟練した技術があるからこそ。年齢による衰えなどまったく感じさせないし、これからも大舞台で存在感を示し続けてくれるだろう。

シックスペンスも前走時より明らかに良くなっていた。転厩２戦目で、陣営がより馬のことを把握できていたように感じた。マイルでのＧ１初制覇となったが、中距離でもパフォーマンスを発揮できそうなタイプ。こちらも今後の活躍が楽しみだ。（スポーツ報知評論家）