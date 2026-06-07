特殊詐欺加担で有罪の俳優・池田純矢、手書きの手紙公開で近況つづる「孤独は辛い」「力を僕に下さい」“ゴーカイジャー”などの人気作出演
【モデルプレス＝2026/06/07】2023年10月に特殊詐欺に関わった容疑で逮捕され、有罪判決を受けた池田純矢が2026年6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。手書きのメッセージを公開した。
【写真】「あんスタ」出演俳優「孤独は辛い」刑務所での近況つづった直筆手紙
池田は「〜続・今でもファンで居てくれるあなたへ〜」と題した手書きのメッセージを公開。「お久しぶりです。池田純矢です」と書き出し、「随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？楽しい毎日を送れていますか？僕の方はと言うと…。とても“元気です”と言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています。山形に来て2度目の冬（極寒！！）を越し、2度目の夏（酷暑！！）を迎えようとしています」「嫌な事、辛い事、苦しい事は沢山あるけれど良い事はなかなか見つかりません。3年、4年なんてあっと言う間よなんて思っていたけれど、ここでの生活は想像以上に厳しいです」と刑務所での近況をつづった。
そして、「以前迄は、『どうしてこんな事になってしまったんだ』『悪いのは自分じゃない』『真実は別にある』なんて考えても仕方ない事ばかりが頭を支配していて苦しかったのですが、今は少なくともどんな事情があったにせよ、どんな背景があったにせよ、自分が『関係した行動』で“被害者”の方を生んでしまったのだから、その点は深く反省し、後悔し、謝罪すべき事だとようやく心から思えました」と謝罪した池田。続けて「事件によってご迷惑をおかけしてしまった方、信頼を裏切ってしまった方、そして何よりも被害に遭われました方へ、心からの想いをこめて…申し訳ありませんでした。いっぱい反省して、沢山後悔します。この罪が消える事はないのかもしれないけれど、少しでも償って貰えるように、うんと頑張ります。だから、待っていてくれると嬉しいです」と呼びかけた。
また、「ここで、ひとつ、僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です。誰かに頼れるなら、弱音を吐いても良いなら、それは今。あと半分を乗り越える為の力を僕に下さい」とファンへメッセージ。「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より…忘れられる事が怖いんです。一昨年、Xにお手紙を公開した時も、沢山のお手紙を頂きました。そばに居るよって、ずっと応援してるって、待ってるって、そう言ってくれてとても嬉しかった。中には優しい言葉もあって、今も、それを含めて全部、ぜんぶ、宝物です。あの時のパワーがあなたからの言葉が、今の僕には必要なんです」と本音をつづり、最後には手紙の宛先に加え、本名「下垣内純」の名も書かれていた。
池田は、2006年に第19回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにて準グランプリを受賞すると、スーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』（2011）の伊狩鎧／ゴーカイシルバー役に抜擢された。さらに、アニメ『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』で声優デビューを飾ると、アニメ・ゲーム『あんさんぶるスターズ！』などでも活躍。また、『砂の城』『熱海殺人事件 バトルロイヤル50’s』など舞台でも精力的に活動していた。
2023年10月27日には、特殊詐欺に関わった容疑で逮捕。30日には、所属事務所が契約解除したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】「あんスタ」出演俳優「孤独は辛い」刑務所での近況つづった直筆手紙
◆池田純矢、手書きメッセージ公開
池田は「〜続・今でもファンで居てくれるあなたへ〜」と題した手書きのメッセージを公開。「お久しぶりです。池田純矢です」と書き出し、「随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？楽しい毎日を送れていますか？僕の方はと言うと…。とても“元気です”と言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています。山形に来て2度目の冬（極寒！！）を越し、2度目の夏（酷暑！！）を迎えようとしています」「嫌な事、辛い事、苦しい事は沢山あるけれど良い事はなかなか見つかりません。3年、4年なんてあっと言う間よなんて思っていたけれど、ここでの生活は想像以上に厳しいです」と刑務所での近況をつづった。
また、「ここで、ひとつ、僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です。誰かに頼れるなら、弱音を吐いても良いなら、それは今。あと半分を乗り越える為の力を僕に下さい」とファンへメッセージ。「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より…忘れられる事が怖いんです。一昨年、Xにお手紙を公開した時も、沢山のお手紙を頂きました。そばに居るよって、ずっと応援してるって、待ってるって、そう言ってくれてとても嬉しかった。中には優しい言葉もあって、今も、それを含めて全部、ぜんぶ、宝物です。あの時のパワーがあなたからの言葉が、今の僕には必要なんです」と本音をつづり、最後には手紙の宛先に加え、本名「下垣内純」の名も書かれていた。
◆池田純矢プロフィール
池田は、2006年に第19回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにて準グランプリを受賞すると、スーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』（2011）の伊狩鎧／ゴーカイシルバー役に抜擢された。さらに、アニメ『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』で声優デビューを飾ると、アニメ・ゲーム『あんさんぶるスターズ！』などでも活躍。また、『砂の城』『熱海殺人事件 バトルロイヤル50’s』など舞台でも精力的に活動していた。
2023年10月27日には、特殊詐欺に関わった容疑で逮捕。30日には、所属事務所が契約解除したことを報告している。（modelpress編集部）
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