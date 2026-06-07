【保育園】病み上がりの息子を登園させる母親にブチ切れるママ友!?保護者同士のトラブル＆孤立してしまう母親【作者に聞く】
【漫画を読む】「言ってる意味わかります？」と話すママ友だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の26〜30話までをお届けするとともに、作者に要望を強く通そうとするような保護者を対応した体験談などについてもインタビューをした。
先日に引き続き、再び発熱をしたはると君を抱きかかえて帰る音喜多さん。三國谷先生は音喜多さんに対して「保護者支援を何かはき違えている」と思うが、同時にたくさんのストレスを抱えているように見える音喜多さんを心配する。
翌朝、開園早々に音喜多さんがはると君を抱えてやって来る。音喜多さん曰く、昨日病院へ連れて行ったところ、はると君はただの風邪だったようだ。今日はどうしても仕事に行きたいらしく、先生に「預かってください」と強めにお願いする。
すると近くにいた保護者がやってきて、「先生預かりませんよね？」と言うではないか!?この方のお子さんも先日風邪気味だったようで、保育園をお休みしたようだ。そのため、音喜多さんのようなご家庭がいると、ほかの子に移さないようにしている家庭の努力の意味がなくなってしまうと言う。
その方は怒った様子で「言ってる意味わかります？」と伝えると、音喜多さんは何も言葉が出なくなってしまう…。周りの保護者たちもざわつき始めると、ベテランの佐田先生がやって来る。
佐田先生は「音喜多さんを特別扱いしてお預かりすると、ほかのご家庭で『何でウチは駄目なんだ』となりかねません」「そうなると対応にキリがなくなるんです」と丁寧に説明する。
日々仕事で忙しい音喜多さんは、先生の説明を聞いてショックを受ける。誰にも助けてもらえない状況に耐え切れず、音喜多さんははると君を抱きかかえて帰ってゆく。「私の周りには敵しかいない」と思う音喜多さんであった。
――本作のように、保護者同士のトラブルは実際にあるのでしょうか？
知人から聞いたことはありますが、実際に私が見聞きしたことはありません。
――まえだ永吉さん自身、要望を強く通そうとするような保護者を対応した経験はありますか？
お子さんが下痢をしているのに、「仕事があるから」と登園させようとした保護者の方がいました。ちょうど園内で下痢や嘔吐の症状が流行っていた時期だったため、症状のあるお子さんには登園自粛をお願いしていたのですが……。お仕事が大変なのも理解できますが、ご自身のお子さんの体調はもちろん、ほかのお子さんに感染が広がる可能性についても考えていただけたらと思います。
果たして、この後音喜多さんはどうなってしまうのだろうか…!?まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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