愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、ポップな彩りと繊細な味わいが魅力の韓国スイーツを、ビュッフェスタイルで楽しめるサマースイーツビュッフェを開催中です。

2026年5月15日（金）から9月13日（日）までの木・金・土・日・祝日限定、時間は15:00〜17:00（料理提供16:30まで）となっており、8月6日（木）から8月16日（日）までは毎日開催されます。

画像提供：ヒルトン名古屋

今回のサマースイーツビュッフェは「たべる、ととのう、ときめく。」をテーマに、韓国の伝統菓子から最新トレンドスイーツまでをラインアップ。削りたてのピンス（韓国かき氷）を楽しめるライブステーションや、思わず写真に収めたくなるフォトジェニックなデザートが並びます。

メロンやマンゴー、桃など夏のフルーツがふんだんに使用されているのも嬉しいポイント！ 実際に体験してきたので、写真とともに紹介します。

真っ先に目を引くのは、削りたてをライブステーションで提供する韓国生まれのかき氷「ピンス」。雪のようにきめ細かいバナナ風味のミルク氷に、マンゴー＆パッションフルーツソース、ラズベリーソース、白玉、マシュマロ、イチゴ顆粒などをお好みでトッピングできます。

やさしい甘みのミルク氷は、口に入れた瞬間にふわりと溶けます。食べ進めると底のほうにカットマンゴーが入っていました。濃厚ながら後味は軽やかで、夏にふさわしい新感覚デザートです。

「すやすやテディベアケーキ」は、しっとり焼き上げたスポンジに、白桃とメロン、生クリームをサンドしたショートケーキに、雲の上で眠るテディベアを飾った愛らしい一品。

「もこもこムース」は、アーモンドムースにオレンジとアプリコットの酸味を重ね、柚子の香りをアクセントにしたやわらかい口当たりのムースです。

すやすやテディベアケーキともこもこムースは、カットしたものがお皿に盛り付けられています。すやすやテディベアケーキのきめ細かなスポンジと上質な生クリームは、シンプルだからこそおいしさが際立ちます。もこもこムースは、軽い食感で、さっぱりとした味わいです。

白桃型フォルムが特長の「白桃ゼリー入りレアチーズケーキ」は、白桃ゼリーとベリーのジュレを閉じ込めたレアチーズケーキです。なめらかな食感で、白桃の甘みとベリーの酸味、チーズのコクが口いっぱいに広がります。小ぶりなので、ついもう一つに手が伸びそうです。

「薬菓（ヤッカ）とバニラアイスクリーム」は、なめらかなバニラアイスクリームに、はちみつとジンジャーが香る韓国伝統菓子の薬菓を添えた組み合わせ。お好みでベリーのソースをかけていただきます。薬菓はさっくりとしていますが、はちみつのねっちり感もある、ユニークな歯ざわり。

クロワッサン生地をワッフルメーカーで焼き上げた韓国発祥のスイーツ「クロッフル」は、バターの風味とサクサクとした軽い食感が特長です。

軽やかなクリームとコーヒーの苦味を味わえる「ティラミス」は、カップ仕立ての韓国スタイル。犬のあしあとの形のココアパウダーがキュートです。

韓国発トレンドスイーツの「ドバイチョコもち」は、もちもちの求肥に、カダイフ（極細麺状生地）入りのピスタチオペースト＆ホワイトチョコレートフィリングを包んだもの。もちっ、ザクッ、ねっとりと、層の異なる食感が楽しめます。高級スイーツとして知られるドバイチョコもちを何個でも好きなだけ食べられるのは贅沢な気分です。

ロール生地でバナナとカスタードを包み、マンゴーとパッションフルーツのクリームを組み合わせた「バナナロールケーキ」。ふわふわの生地に、バナナの濃厚な甘さと南国フルーツのクリームがよく合います。

アーモンドクリーム入りのタルト台に、マンゴーやアプリコット、パイナップルなどの果実を配した「フルーツタルト」。とてもリッチなタルト台ですが、みずみずしく甘酸っぱいフルーツのおかげで、飽きることがありません。

チルソンサイダーを使用した「イチゴのテリーヌ」。炭酸飲料由来の爽快な風味と、イチゴの甘酸っぱさを組み合わせた一品です。透明のゼリー部分はほのかな甘さで、イチゴそのものを贅沢に味わえます。（※旬にあわせ、期間中に中の果物がぶどうに変更になります）

お皿に盛り付けたところ。イチゴのテリーヌは断面が美しく、卓上がパッと華やかになります。

「ソンピョン餅」は、韓国伝統餅のソンピョンに、自分で苺ミルクを注いで仕上げる一品。香ばしい胡麻の入った餅とミルクの味わいの変化が特長です。

パイ生地にバナナとチョコレートクリームを重ねた「チョコレートバナナクリームパイ」。サクサク食感のパイ、もっちりしたバナナ、なめらかで優しい甘さのチョコレートクリームのハーモニーがたまりません。

「マンゴーわらび餅とジャスミン風味のオーギョーチー」は、夏にぴったりのひんやりスイーツ。オーギョーチー（愛玉子）とは、ぷるぷるとした食感のゼリーのようなスイーツのこと。

マンゴーわらび餅とオーギョーチーにジャスミンの香りを重ねたゼリー仕立てになっており、好きなだけすくっていただきます。ジャスミンの香りが涼やかで、スッキリとしたおいしさです。

ライチの甘みと薔薇の香りを組み合わせた「薔薇香るライチのエクレア」。なめらかなクリームが詰まっており、小ぶりなサイズで食べやすいです。

濃厚なグリークヨーグルトと旬のフルーツを合わせた「フルーツサンド」。この日はスイカでしたが、フルーツの種類はそのときによって変わるとのこと。

いろいろな種類を楽しめ、気に入ったものは好きなだけおかわりできるのはスイーツビュッフェならではの魅力。暑い時期ということもあって、全体的にさっぱりとしたもの、みずみずしいものが多い印象ですが、リッチな味わいのスイーツも複数あり、満足感が高いです。

セイボリーは、「キンパ」「トッポギカレー」「スチームライス」「フライドポテト」「ミックスリーフサラダ&ドレッシング」「デイリーサラダ」が用意されています。塩気のあるものや味の濃いものは甘いものの後の口直しにもぴったり。

ヒルトン名古屋名物のカレーは本格的な味わいで人気があります。海苔とごま油の風味が食欲をそそるキンパ（韓国風海苔巻き）も、ぜひ味わってみてください。

コーヒーやエスプレッソ、カフェラテなどのホットドリンクや、スリランカ生まれの紅茶ブランド「ディルマ」の各種紅茶・ハーブティー、フルーツジュースなどもおかわり自由です。

ヒルトン名古屋のサマースイーツビュッフェは、2026年5月15日（金）から9月13日（日）までの木・金・土・日・祝日、時間は15:00〜17:00（料理提供16:30まで）の限定開催です。（8月6日（木）から8月16日（日）までは毎日開催）

大切な友だちや家族といっしょに、あるいは一人でゆっくりと、心ときめく夏限定のスイーツ体験を楽しんでみませんか。

Post: GoTrip! https://gotrip.jp/ 旅に行きたくなるメディア

名称 ヒルトン名古屋 オールデイダイニング「インプレイス 3-3」

所在地 愛知県名古屋市中区栄1-3-3

アクセス 名古屋駅から車で5分、徒歩15分／地下鉄東山線 伏見駅から徒歩約3分

詳細 韓国スイーツで、ときめく夏 サマースイーツビュッフェ

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