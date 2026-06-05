毎日のサービス残業「なぜ誰も止めないの？」→社長のひと言で発覚した“予想外の展開”に「バカらしい」【作者に聞く】
【漫画】「パワハラを会社が黙認する呆れた理由とは…!?」を読む
アパレル業界に約10年いた体験をもとに「女社会の知られざる闇。」を漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。身バレしないようにフェイクは入れているものの、エピソードのネタはすべて実話がベースだ。時代に反したパワハラ上司やクセ強な顧客などが毎回登場する。「接客の経験者なら“あるあるー！”と笑っていただける箇所も多いと思います。華やかなアパレル業界の裏に渦巻く闇の部分をぜひ覗いていただきたいです」とゆき蔵さんは語る。今回はパワハラが横行している理由についての話を紹介する。
ゆき蔵は正社員になったことを機に異動の辞令が下り、心機一転、A百貨店で勤務することになった。正社員になりたてのゆき蔵の耳にはまだ届いていなかったのだが、この店舗の鬼ヶ島店長のパワハラは社内でも有名で、ほかの店舗でも噂になっていた。
実際にゆき蔵は配属後、サービス残業や早朝出勤の強要、脅迫じみた叱責など、さまざまなパワハラを目の当たりにする。誰もが知っているほど有名なパワハラが、なぜ黙認されているのだろうか。ある日、ゆき蔵はその理由を知ることになる。
■パワハラ店長が黙認される呆れた理由とは
店舗を訪れた社長は「売り上げ好調だなーさすが鬼ヶ島！」と、鬼ヶ島店長をいたくお気に入りの様子だった。当時の状況についてゆき蔵さんは「売り上げがとれている店の店長なら社長に気に入られるのは必然かなと思います。その中身ややり方が真っ黒だとしても…です(笑)」と振り返る。
さらに鬼ヶ島店長には、ただ社長に媚びているだけではなく、そのほかのもくろみもあった。「ねぇ、社長が奥さんと別居中なの知ってる？」と、社長の家庭事情についてゆき蔵に聞いてきたのだ。
パワハラを我慢しなければならない理由を察したゆき蔵さんは「『パワハラを我慢しなきゃいけない理由ってコレなんだ…』と察し、バカらしく思いました。社長のお気に入りだから周りが何も言えないなんて…」と呆れたという。さらに鬼ヶ島店長の爆弾発言には「『もう無理だ…こんな人のもとで働きたくない』と鳥肌が立ちました。でもせっかく正社員になれたばかりで、給料もボーナスも上がるし、生活だってあるので、結局は辞められず…」と、当時の苦悩を明かしてくれた。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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