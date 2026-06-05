2026年6月4日、ホンダは「シビック」のマイナーモデルチェンジを発表し、同年9月に発売することを明らかにしました。

今回の仕様変更における最大の注目点は、ホンダの誇る2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」に、走りの質を徹底的に研ぎ澄ました新グレード「e：HEV RS」が新たに追加されたことです。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新型シビック」です！（48枚）

環境性能を重視するハイブリッドでありながら、ドライバーが自らの意思でクルマをコントロールする楽しさを追求した、全く新しいスポーツモデルとして仕立てられています。

外観における「e：HEV RS」のエクステリアは、プレミアムなスポーツテイストを強調する洗練された意匠が施されています。

フロントグリルやバンパー周りは精悍なブラックの専用パーツで統一され、ヘッドライトのリング部分やドアミラー、シャークフィンアンテナにいたるまで、細部がダークトーンでコーディネートされました。

さらに足元には、力強い走りを予感させる18インチの専用デザインアルミホイールが奢られ、マフラーのテールパイプフィニッシャーもスポーティな形状に変更されるなど、ベースモデルとは一線を画す引き締まった佇まいを見せています。

しかしこのモデルの本質は、見た目以上に中身のメカニズムにあります。

パワーユニットには、定評のある2リッター直列4気筒エンジンとハイブリッドシステムの組み合わせが採用されていますが、RS専用の特別な制御や機能が惜しみなく投入されました。

その筆頭が、ステアリング裏に配された「減速セレクター」の進化です。

従来のモデルよりも変速（減速）の段階が細分化された新開発の制御を取り入れたことで、まるでマニュアルトランスミッションのクルマでシフトダウンを行うかのような、非常にダイレクトで素早いレスポンスを実現しています。

さらに、足回りには専用チューニングが施されたスポーツサスペンションが採用され、ステアリングの応答性を高める独自の味付けが行われました。

これにより、日常の扱いやすさを一切犠牲にすることなく、ワインディングなどでは路面に張り付くような軽快でスポーティなハンドリングを体感することができます。

快適装備の面でも、Googleの各種機能を標準で組み込んだ最新のインフォテインメントシステムや、12.3インチの大型デジタルメーターが採用され、利便性と先進性が高められています。

このハイブリッド版「RS」の登場に対し、SNSなどインターネット上の自動車コミュニティでは、クルマ好きからの期待を寄せる多くのコメントが寄せられています。

「タイプRは性能も値段も手が出しにくかったけどRSなら何とかなりそう」「普段使いでの燃費の良さとスポーツドライビングを両立したRSの登場はアツい！」「まさに自分のようなユーザーに最適な仕様だ」といった、絶妙なポジショニングを歓迎する声が上がっています。

また、進化した減速セレクターに対しては、「どんな走りと操作感なんだろう？」「ハイブリッドでも思い通りのシフト操作が楽しめるのか興味深い…」「ホンダらしい技術へのこだわりが感じられて好き」など、その操作性に注目する意見が見受けられます。

一方で、「ガソリン車のMTモデルも魅力的だったけど、ハイブリッドのRSも面白そう」「ハイブリッドのクルマで本格的なスポーツ走行が楽しめる時代になったのは感慨深い」など、時代の変化を捉えた冷静なコメントも寄せられています。

燃費性能や静粛性といったハイブリッド車のメリットを極限まで高めながら、ホンダが長年培ってきた走りの楽しさを最新のデジタル技術で表現した新型シビック e：HEV RS。

普段の街乗りを快適にこなしつつ、時には爽快なドライブを堪能したいという贅沢な要求を満たす理想的なスポーツハッチバックとして、2026年夏には自動車市場で大きな存在感を示すことになりそうです。