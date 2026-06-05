雨の日のUSJはレストラン難民に注意？待ち時間から読み解く攻略法
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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【梅雨】雨の日USJ、待ち時間だけ見てると詰みます。」と題した動画を公開しました。動画では、花屋ユウが雨の日のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を効率的に、かつ快適に楽しむための具体的な立ち回り方を紹介しています。
動画の冒頭で花屋ユウは、公式アプリでアトラクションの待ち時間を確認する重要性を強調。「屋外アトラクション、屋外に待ち列があるアトラクションは選択肢から外すべし」と語り、待ち時間によって待ち列が屋外に伸びる可能性を見極めるポイントを解説しています。実際のパーク内では、「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」や「名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ～星空の宝石(ジュエル)～」などの屋内型アトラクションを中心に回る様子が収められました。
また、雨の日の食事についても言及しており、食べ歩きフードが集まるユニバーサル・マーケットは、座って食べるベンチが濡れて使えないため不向きであると指摘。さらに、屋外のテラス席が使えないことで「一気に席数が半減する」レストランもあるとし、雨の日はレストラン難民になりがちだと注意を促しました。その上で、建物内で待つことができる和食レストラン「彩道」を利用する様子や、事前の「レストラン優先案内サービス」の活用を勧めています。
天候に左右されやすいテーマパークでの過ごし方も、事前のリサーチや工夫次第で充実させることができます。雨の日にUSJを訪れる際は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭で花屋ユウは、公式アプリでアトラクションの待ち時間を確認する重要性を強調。「屋外アトラクション、屋外に待ち列があるアトラクションは選択肢から外すべし」と語り、待ち時間によって待ち列が屋外に伸びる可能性を見極めるポイントを解説しています。実際のパーク内では、「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」や「名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ～星空の宝石(ジュエル)～」などの屋内型アトラクションを中心に回る様子が収められました。
また、雨の日の食事についても言及しており、食べ歩きフードが集まるユニバーサル・マーケットは、座って食べるベンチが濡れて使えないため不向きであると指摘。さらに、屋外のテラス席が使えないことで「一気に席数が半減する」レストランもあるとし、雨の日はレストラン難民になりがちだと注意を促しました。その上で、建物内で待つことができる和食レストラン「彩道」を利用する様子や、事前の「レストラン優先案内サービス」の活用を勧めています。
天候に左右されやすいテーマパークでの過ごし方も、事前のリサーチや工夫次第で充実させることができます。雨の日にUSJを訪れる際は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
女優、映像ディレクターです。 いろんなチャンネルに出現する“花屋D”とは、私のことだ！！！