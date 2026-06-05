「ビジュ良すぎんか？もはや画やん」森香澄、プライベート旅行ショットに反響「かわいすぎて森 香澄かと」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしいプライベートショットを公開しました。
【写真】森香澄の旅行ショット
コメントや引用リポストでは「背景のお花とお洋服がマッチしててめちゃくちゃいい」「かわいすぎて森 香澄かと思いました」「お姫様みたいですね」「というかカプリ島が喜んでます」「エグ可愛い」「えええ、ビジュ良すぎんか？もはや画やん」「今度は一緒に行こうな」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】森香澄の旅行ショット
「香澄ちゃんかわいいすぎる」森さんは「カプリ島が素敵すぎて、絶対また行くと決めました」とつづり、4枚の写真を投稿。きれいな花が咲き乱れるテラスで撮影したものです。森さんはレースのワンピースを着て椅子に座っています。1枚目はかわいらしくほほ笑んだショット、3枚目ではクールな横顔を見せています。
Instagramでおしゃれな姿を多数披露自身のInstagramで、おしゃれな姿を多数披露している森さん。番組収録時の衣装などさまざまなコーディネートを公開しており、どれも似合っていて美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)