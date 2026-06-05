【実話】｢床材の中で寝てるのかな？｣ケージから消えた初めてのハムスター→3日間行方不明になった末に起きた奇跡的な生還劇【作者に聞く】
【漫画】本編を読む＜ハムスターの脱走に悲しむ飼い主だが…!?＞
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになった、しゃけなかほい(@syake8989)さん。過去にハムスターを飼っていた実体験をコミカルに表現したエッセイ漫画｢ハムスター飼ってた時の話｣を紹介するとともに、脱走当時の心境について話を聞いた。
■初めてのペットと突然の脱走
社会人になったばかりの作者は、人生初のペットとしてゴールデンハムスターのナッツちゃんを飼い始めた。かわいい反面、朝起きるとウンチや床材が散らかっているなど、お世話の大変さを実感する日々だった。
■3日ぶりの再会と奇跡の生還
｢カラスや猫に襲われていたらどうしよう…｣という不安が頭をよぎり、じっとしていても仕方がないので、とりあえずスーパーへ行くことにした。普段はエレベーターを使うが、たまたま階段で向かったところ、なんとそこにナッツちゃんの姿があった。3日ぶりの再会に涙が止まらず、一緒に急いで家へ帰ったという。
当時の心境についてしゃけなかほいさんは、｢見つかって本当に驚きました！普段はエレベーターを使うのですが、この日はたまたま階段で行ったところ、廊下を歩いていました｣と振り返る。さらに｢手のひらに乗ってきてくれたので、そのまま連れて帰りました｣と、奇跡的な発見の瞬間を語ってくれた。ブログやSNSでは、そのほかにもスーパーでクレーマーが登場する作品などが数多く投稿されている。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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