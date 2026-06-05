普段はかわいいハムスターなのだが…


【漫画】本編を読む＜ハムスターの脱走に悲しむ飼い主だが…!?＞

自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになった、しゃけなかほい(@syake8989)さん。過去にハムスターを飼っていた実体験をコミカルに表現したエッセイ漫画｢ハムスター飼ってた時の話｣を紹介するとともに、脱走当時の心境について話を聞いた。

■初めてのペットと突然の脱走

「ハムスター飼ってた時の話」1-1


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社会人になったばかりの作者は、人生初のペットとしてゴールデンハムスターのナッツちゃんを飼い始めた。かわいい反面、朝起きるとウンチや床材が散らかっているなど、お世話の大変さを実感する日々だった。

ある日、仕事から帰宅するとゲージの中にナッツちゃんが見当たらない。｢床材の中で寝てるのかな？｣としばらく様子を見たが、一向に姿を見せず、ようやく脱走したことに気づいた。家中を探しても見つからず、すでに3日が経過しようとしていた。

■3日ぶりの再会と奇跡の生還

｢カラスや猫に襲われていたらどうしよう…｣という不安が頭をよぎり、じっとしていても仕方がないので、とりあえずスーパーへ行くことにした。普段はエレベーターを使うが、たまたま階段で向かったところ、なんとそこにナッツちゃんの姿があった。3日ぶりの再会に涙が止まらず、一緒に急いで家へ帰ったという。

当時の心境についてしゃけなかほいさんは、｢見つかって本当に驚きました！普段はエレベーターを使うのですが、この日はたまたま階段で行ったところ、廊下を歩いていました｣と振り返る。さらに｢手のひらに乗ってきてくれたので、そのまま連れて帰りました｣と、奇跡的な発見の瞬間を語ってくれた。ブログやSNSでは、そのほかにもスーパーでクレーマーが登場する作品などが数多く投稿されている。

取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)

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