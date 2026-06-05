セサミストリートのフォトプリントがインパクト大！「Alfred Alex」のオーバーサイズTを夏の定番に
性別や生い立ちにとらわれない、ありのままの自分で着られるブランド「Alfred Alex(アルフレッドアレックス)」が、「セサミストリート」の人気キャラクターをプリントしたTシャツを2026年6月5日12時からZOZOTOWNにて販売する。
【写真】「Alfred Alex」が手がけた「セサミストリート」のフォトプリントTを見る
「セサミストリート ヴィンテージ加工 オーバーサイズ グラフィックTシャツ」(各4950円)は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードのフォトアートが大胆にプリントされたTシャツ。古着っぽいイメージに仕上げるため、ピグメント加工によりほどよくフェード感のある色合いを表現し、プリントにもかすれ加工が施されている。
ゆるっとしたシルエットながら長すぎない丈感で、バランスよく着られるのも特徴。1枚でもサマになるけれど、シアーなインナーを仕込むなどレイヤードして個性を発揮するのもおすすめだ。
サイズはMとLの2種類。恋人や友だちとシェアしたりリンクコーデしたり、はたまたコーデ対決したりと、夏のファッションが楽しくなるアイテム！2026年6月5日12時より、ZOZOTOWNのブランドページから発売がスタートしているので、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
【写真】「Alfred Alex」が手がけた「セサミストリート」のフォトプリントTを見る
「セサミストリート ヴィンテージ加工 オーバーサイズ グラフィックTシャツ」(各4950円)は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードのフォトアートが大胆にプリントされたTシャツ。古着っぽいイメージに仕上げるため、ピグメント加工によりほどよくフェード感のある色合いを表現し、プリントにもかすれ加工が施されている。
ゆるっとしたシルエットながら長すぎない丈感で、バランスよく着られるのも特徴。1枚でもサマになるけれど、シアーなインナーを仕込むなどレイヤードして個性を発揮するのもおすすめだ。
サイズはMとLの2種類。恋人や友だちとシェアしたりリンクコーデしたり、はたまたコーデ対決したりと、夏のファッションが楽しくなるアイテム！2026年6月5日12時より、ZOZOTOWNのブランドページから発売がスタートしているので、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop