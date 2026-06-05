6月4日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、コメの自給体制にまつわる問題について取り上げた。

番組では、まず読売新聞の記事を紹介。

政府が国会に提出した食糧法の改正案に触れ、コメ農業が抱える様々な問題について掘り下げていく。

大竹まこと「コメ農家の老齢化ってどういう意味かっていうと、漁業なんかも含めて、若い人たちにとって魅力的な仕事じゃなくなってると。だから老人ばかりになっていく。この国の食料自給率は35％。ここから根本的に考えなくちゃいけない」

そして話題は、コメに限ったことではなく、幅広い食料に広がった。

青木理「大竹さんがおっしゃったように、コメだけ対策をしてもダメで、食料自給率って全体の問題だと思うんです。35％って……何かあったら、ミサイル飛ばしたって飢えて死んじゃいますよ」

大竹「今までコメは5キロで2,000円代だったのが、4,000円とか5,000円近くまで跳ね上がったわけだよ。そりゃ買わないって。美味しくても買えないって。今は3,200～3,600円くらいに収まってるんだけど、それでも前に比べたら高い。そうなってくると、どこで目詰まりしたってことより安定してなかったことが一番の問題。そりゃ庶民はスパゲッティ食いますよ、コメ高いんだもん。根本的に『魅力ある農業』っていうのを作っていかなくちゃ。あんまり短いスパンで考えてもダメだと思う」