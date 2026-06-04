『神の雫』第9話 「潤いと癒しの微笑みに」あらすじ＆先行カットを公開！
TOKYO MXほかにて放送中の、TVアニメ『神の雫』の第9話「潤いと癒しの微笑みに」のあらすじと先行カットが公開された。
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
このたび、第9話のあらすじと先行カットが公開。第9話は6月5日（金）23：30よりTOKYO MXほかにて放送。同日24：30よりアニメタイムズ・Hulu・Leminoにて見放題最速配信される。
＜第9話「潤いと癒しの微笑みに」あらすじ＞
出版記念パーティで正体不明のワインを飲み突然倒れた夏八木。病院で意識を取り戻した彼女に対し、雫はわざと夏八木にのみ間違ったワインを飲ませたことを明かす。それを受け、夏八木は自らが毒を飲んだ胸の内を語り始めた。一方、タクラマカン砂漠にいる一青は、ローランとともに盗賊の追手から逃げていた。極限まで ”渇き” を求めた一青は氷点下の砂漠で朦朧とする中、ローランが砂の中から見つけたワインを口にし、探し求めていた答えにたどり着く。果たして ”第二の使徒” モナ・リザは雫と一青のどちらに微笑むのか。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
＜第9話「潤いと癒しの微笑みに」あらすじ＞
出版記念パーティで正体不明のワインを飲み突然倒れた夏八木。病院で意識を取り戻した彼女に対し、雫はわざと夏八木にのみ間違ったワインを飲ませたことを明かす。それを受け、夏八木は自らが毒を飲んだ胸の内を語り始めた。一方、タクラマカン砂漠にいる一青は、ローランとともに盗賊の追手から逃げていた。極限まで ”渇き” を求めた一青は氷点下の砂漠で朦朧とする中、ローランが砂の中から見つけたワインを口にし、探し求めていた答えにたどり着く。果たして ”第二の使徒” モナ・リザは雫と一青のどちらに微笑むのか。
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（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
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