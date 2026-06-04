元STU48で、タレントの森香穂（29）が4日、Xを更新。結婚と妊娠を発表したことをめぐる“デキ婚”との臆測に言及した。

森は1日にXやインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と、第1子を妊娠していることも明かしていた。

その後、砂浜に妊娠検査キットを立てた動画をアップしていたことに対して一部からツッコミを受けたが、「普通エコー写真載せるだろって言ってるそこの君へ 何故体内の写真を赤の他人のあなた達に見せないといけないのですか？」と疑問を呈しつつ、「あなた達には棒（検査キット）で充分です！」と返していた。

今回の投稿では「ちなみにデキ婚言われてますがデキ婚では無いです」と一部の臆測を否定。「誕生日の日に報告を一気に終わらせたかったのでこのようにしたまで」と説明するとともに、「あとデキ婚の何が悪いのかな？私にはわからないです」とつづった。

森は、17年にSTU48の1期生としてデビュー。19年12月のグループ卒業後は「RIZINガール2023」などを務めた。