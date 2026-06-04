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知らないと損をする？新NISAで「積立が停止した人が続出」する前に絶対確認すべきこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【保存版】2026年後半に新NISAで絶対確認すべき事３選！」を公開した。本動画では、2026年後半に向けた新NISA運用において、見落としがちな設定の確認や今後の制度改正、相場変動への対策といった重要なポイントを3つに絞って解説している。



動画の冒頭で一つ目のポイントとして挙げられたのが、「積立設定が停止していないか確認」することである。過去の事例として、4月にSBI証券で「重要なお知らせ確認」が話題になったことが引き合いに出された。このお知らせを放置すると取引制限がかかる可能性があったにもかかわらず、未確認のまま積立が停止してしまった人が続出したという。動画では、「特にクレカ積立だけやってる人は、いま積立がちゃんと動いてるかは要確認」と、システム上の設定確認を怠らないよう警鐘を鳴らしている。



二つ目のポイントは、「2027年の新NISA神改正を知っておく」ことだ。動画によると、来年から未成年のNISA投資が一部解禁される予定であるという。対象年齢は0歳から17歳で、非課税保有限度額は600万円となる。これにより、18歳未満でも「つみたて投資枠」を用いて年間60万円まで積立が可能になる。この大きな制度変更を受け、動画内では「子供がいる家庭は今から準備しておきましょう」と、早期の資金計画を呼びかけている。



三つ目のポイントとして、「暴落時の対策を考える」ことが提示された。2026年後半は、AIバブル崩壊のリスクが依然として残っていることに加え、11月に控える米中間選挙の影響で、弱気相場に陥る恐れがあると分析している。相場急落に対する具体的なアプローチとして、解説者は「引き続き新NISAの積立と、次の下落局面が来たらタイミング投資しようと思っている」と自身の投資戦略を明かした。



長期的な資産形成において、システムの確認漏れによる機会損失を防ぐことや、制度改正を先取りした準備は不可欠である。さらに、相場の急落を単なるリスクとして恐れるのではなく、「暴落チャンスを逃したくない」という前向きな姿勢で投資に臨むなど、新NISAを最大限に活用するための実践的かつ本質的な知識が詰まった動画となっている。