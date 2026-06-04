ETF売買代金ランキング＝4日大引け
4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231320 -36.6 74620
２. <1357> 日経Ｄインバ 27735 -14.5 2854
３. <200A> 野村日半導 24096 -24.8 5275
４. <2644> ＧＸ半導日株 23116 5.9 4489
５. <1321> 野村日経平均 22788 -46.7 70570
６. <1360> 日経ベア２ 19532 -22.8 70.0
７. <1458> 楽天Ｗブル 16128 -23.1 89010
８. <1579> 日経ブル２ 11764 -20.2 806.4
９. <1306> 野村東証指数 11542 5.1 418.6
10. <1540> 純金信託 9038 -26.8 21355
11. <2243> ＧＸ半導体 4553 3.6 5200
12. <1329> ｉＳ日経 3671 -38.1 7024
13. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3567 696.2 4233
14. <1568> ＴＰＸブル 3448 -46.9 945.5
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3426 14.5 70330
16. <1358> 上場日経２倍 2715 16.1 142300
17. <1542> 純銀信託 2709 -35.4 34440
18. <1615> 野村東証銀行 2554 50.5 684.5
19. <1330> 上場日経平均 2490 -4.7 70740
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2130 -50.5 1888.0
21. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 2034 106.7 402.0
22. <1489> 日経高配５０ 2002 -7.0 3226
23. <2559> ＭＸ全世界株 1978 21.1 30550
24. <1597> ＭＸＪリート 1748 414.1 1815
25. <1459> 楽天Ｗベア 1693 -51.7 115
26. <2033> コスピブル 1631 63.4 144900
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1610 -41.0 4590
28. <1655> ｉＳ米国株 1606 28.8 869.1
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1605 -42.6 408.6
30. <1671> ＷＴＩ原油 1471 -32.9 5601
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1421 -13.2 2676
32. <1545> 野村ナスＨ無 1405 6.2 246.4
33. <1356> ＴＰＸベア２ 1330 22.7 116.6
34. <1348> ＭＸトピクス 1319 862.8 4142
35. <1346> ＭＸ２２５ 1284 -57.7 70190
36. <314A> ｉＳゴールド 1145 -0.8 338.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1108 -25.8 81180
38. <1308> 上場東証指数 966 -39.5 4143
39. <563A> ＧＸＮデカバ 942 29.8 1128
40. <2036> 金先物Ｗブル 903 -9.0 176500
41. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 859 171.8 1802
42. <408A> ｉＳＢＡＩ 820 -21.2 333.7
43. <282A> ＧＸ半導１０ 802 -30.4 2820
44. <213A> 上場半導体株 705 -47.9 488.3
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 703 -12.0 34900
46. <2631> ＭＸナスダク 635 -56.4 34820
47. <573A> ｉＳ国債二十 601 60000.0 506.1
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 549 224.9 1044
49. <2244> ＧＸＵテック 538 -26.7 3657
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 507 -51.1 71
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231320 -36.6 74620
２. <1357> 日経Ｄインバ 27735 -14.5 2854
３. <200A> 野村日半導 24096 -24.8 5275
４. <2644> ＧＸ半導日株 23116 5.9 4489
５. <1321> 野村日経平均 22788 -46.7 70570
６. <1360> 日経ベア２ 19532 -22.8 70.0
７. <1458> 楽天Ｗブル 16128 -23.1 89010
８. <1579> 日経ブル２ 11764 -20.2 806.4
９. <1306> 野村東証指数 11542 5.1 418.6
10. <1540> 純金信託 9038 -26.8 21355
11. <2243> ＧＸ半導体 4553 3.6 5200
12. <1329> ｉＳ日経 3671 -38.1 7024
13. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3567 696.2 4233
14. <1568> ＴＰＸブル 3448 -46.9 945.5
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3426 14.5 70330
16. <1358> 上場日経２倍 2715 16.1 142300
17. <1542> 純銀信託 2709 -35.4 34440
18. <1615> 野村東証銀行 2554 50.5 684.5
19. <1330> 上場日経平均 2490 -4.7 70740
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2130 -50.5 1888.0
21. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 2034 106.7 402.0
22. <1489> 日経高配５０ 2002 -7.0 3226
23. <2559> ＭＸ全世界株 1978 21.1 30550
24. <1597> ＭＸＪリート 1748 414.1 1815
25. <1459> 楽天Ｗベア 1693 -51.7 115
26. <2033> コスピブル 1631 63.4 144900
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1610 -41.0 4590
28. <1655> ｉＳ米国株 1606 28.8 869.1
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1605 -42.6 408.6
30. <1671> ＷＴＩ原油 1471 -32.9 5601
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1421 -13.2 2676
32. <1545> 野村ナスＨ無 1405 6.2 246.4
33. <1356> ＴＰＸベア２ 1330 22.7 116.6
34. <1348> ＭＸトピクス 1319 862.8 4142
35. <1346> ＭＸ２２５ 1284 -57.7 70190
36. <314A> ｉＳゴールド 1145 -0.8 338.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1108 -25.8 81180
38. <1308> 上場東証指数 966 -39.5 4143
39. <563A> ＧＸＮデカバ 942 29.8 1128
40. <2036> 金先物Ｗブル 903 -9.0 176500
41. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 859 171.8 1802
42. <408A> ｉＳＢＡＩ 820 -21.2 333.7
43. <282A> ＧＸ半導１０ 802 -30.4 2820
44. <213A> 上場半導体株 705 -47.9 488.3
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 703 -12.0 34900
46. <2631> ＭＸナスダク 635 -56.4 34820
47. <573A> ｉＳ国債二十 601 60000.0 506.1
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 549 224.9 1044
49. <2244> ＧＸＵテック 538 -26.7 3657
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 507 -51.1 71
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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