　4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　231320　　 -36.6　　　 74620
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 27735　　 -14.5　　　　2854
３. <200A> 野村日半導　　　 24096　　 -24.8　　　　5275
４. <2644> ＧＸ半導日株　　 23116　　　 5.9　　　　4489
５. <1321> 野村日経平均　　 22788　　 -46.7　　　 70570
６. <1360> 日経ベア２　　　 19532　　 -22.8　　　　70.0
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16128　　 -23.1　　　 89010
８. <1579> 日経ブル２　　　 11764　　 -20.2　　　 806.4
９. <1306> 野村東証指数　　 11542　　　 5.1　　　 418.6
10. <1540> 純金信託　　　　　9038　　 -26.8　　　 21355
11. <2243> ＧＸ半導体　　　　4553　　　 3.6　　　　5200
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3671　　 -38.1　　　　7024
13. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　3567　　 696.2　　　　4233
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　3448　　 -46.9　　　 945.5
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3426　　　14.5　　　 70330
16. <1358> 上場日経２倍　　　2715　　　16.1　　　142300
17. <1542> 純銀信託　　　　　2709　　 -35.4　　　 34440
18. <1615> 野村東証銀行　　　2554　　　50.5　　　 684.5
19. <1330> 上場日経平均　　　2490　　　-4.7　　　 70740
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2130　　 -50.5　　　1888.0
21. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　2034　　 106.7　　　 402.0
22. <1489> 日経高配５０　　　2002　　　-7.0　　　　3226
23. <2559> ＭＸ全世界株　　　1978　　　21.1　　　 30550
24. <1597> ＭＸＪリート　　　1748　　 414.1　　　　1815
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1693　　 -51.7　　　　 115
26. <2033> コスピブル　　　　1631　　　63.4　　　144900
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1610　　 -41.0　　　　4590
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1606　　　28.8　　　 869.1
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1605　　 -42.6　　　 408.6
30. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1471　　 -32.9　　　　5601
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1421　　 -13.2　　　　2676
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　1405　　　 6.2　　　 246.4
33. <1356> ＴＰＸベア２　　　1330　　　22.7　　　 116.6
34. <1348> ＭＸトピクス　　　1319　　 862.8　　　　4142
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　1284　　 -57.7　　　 70190
36. <314A> ｉＳゴールド　　　1145　　　-0.8　　　 338.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1108　　 -25.8　　　 81180
38. <1308> 上場東証指数　　　 966　　 -39.5　　　　4143
39. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 942　　　29.8　　　　1128
40. <2036> 金先物Ｗブル　　　 903　　　-9.0　　　176500
41. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 859　　 171.8　　　　1802
42. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 820　　 -21.2　　　 333.7
43. <282A> ＧＸ半導１０　　　 802　　 -30.4　　　　2820
44. <213A> 上場半導体株　　　 705　　 -47.9　　　 488.3
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 703　　 -12.0　　　 34900
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 635　　 -56.4　　　 34820
47. <573A> ｉＳ国債二十　　　 601　 60000.0　　　 506.1
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 549　　 224.9　　　　1044
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 538　　 -26.7　　　　3657
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 507　　 -51.1　　　　　71
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース