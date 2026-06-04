4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円安の6万8130円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては272.13円安。出来高は8742枚だった。



TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIX現物終値比30.7ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 68130 -430 8742

日経225mini 68085 -470 232568

TOPIX先物 3965.5 -35.5 16434

JPX日経400先物 36095 -350 515

グロース指数先物 759 -3 367

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース