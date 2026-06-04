　4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円安の6万8130円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては272.13円安。出来高は8742枚だった。

　TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIX現物終値比30.7ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 68130　　　　　-430　　　　8742
日経225mini 　　　　　　 68085　　　　　-470　　　232568
TOPIX先物 　　　　　　　3965.5　　　　 -35.5　　　 16434
JPX日経400先物　　　　　 36095　　　　　-350　　　　 515
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　-3　　　　 367
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース