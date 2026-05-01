胸元のネックレスにも目が行く…韓国美人ゴルファー、上品な色香漂うプライベートSHOTでファンを虜に

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュのプライベートSHOTがファンを虜にしている。

【写真】ユ・ヒョンジュ、“ぴたぴた私服”のド迫力ボディ

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「テラスの季節だね」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるレストランの店内でスマートフォンを操作するユ・ヒョンジュが写っている。艶やかな黒髪のストレートヘアを自然に流し、落ち着いた表情で画面を見つめている。

白のアウターに同色のタンクトップを合わせた私服コーデで胸元にはネックレスが光り、成熟した上品な色香を漂わせたユ・ヒョンジュ。普段のゴルフウェア姿と打って変わったシックな雰囲気で、多くのゴルフファンを魅了していた。

投稿には、「ホンモノの女神だ」「ビューティフル！」「美しすぎる」「ゴージャスですね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。