【ノンデリ義父！】男の子は単純明快、3きょうだいの子育ては楽勝だった！＜第11話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第11話 男の子育ては俺に任せろ！【義父の気持ち】
【編集部コメント】
トモアキさんは3きょうだいなのですね。お義父さんは積極的に子育てに関わってきたのでしょう。子どもが好き、そして会社での人望もありそう。人との距離をグイグイ詰めることができるのも、他人の懐に飛び込む勇気があるからです。ただ……相手が嫌がっているかいないかのアンテナがしっかり機能しているかも重要ですが……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第11話 男の子育ては俺に任せろ！【義父の気持ち】
【編集部コメント】
トモアキさんは3きょうだいなのですね。お義父さんは積極的に子育てに関わってきたのでしょう。子どもが好き、そして会社での人望もありそう。人との距離をグイグイ詰めることができるのも、他人の懐に飛び込む勇気があるからです。ただ……相手が嫌がっているかいないかのアンテナがしっかり機能しているかも重要ですが……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙