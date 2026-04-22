Jカップ・瀬戸環奈『FLASH』異例グラビアが快挙「歴代でいちばん多くの方に手に取っていただけた」
セクシー女優の瀬戸環奈が21日、自身のXを更新。同日発売の『週刊FLASH』（光文社）では、表紙、巻頭、袋とじ2本という異例の構成で登場していたが、快挙を達成したことを報告した。
【写真】『FLASH』異例のグラビアで快挙を達成した瀬戸環奈
瀬戸は、写真を添えて「FLASHお渡し会ありがとうございました！平日なのにみんな駆けつけてくれて嬉しい。今回のFLASHは歴代でいちばん多くの方に手に取っていただけたみたいで…何もかも支えてくれてるみんなのおかげ！セクシー女優としてFLASHさんに掲載していただけたことが、本当に嬉しくて大切な一冊になりましたっ」と思いを記した。
同誌にはそのほか、天木じゅん、相沢菜々子らも登場している。
【写真】『FLASH』異例のグラビアで快挙を達成した瀬戸環奈
瀬戸は、写真を添えて「FLASHお渡し会ありがとうございました！平日なのにみんな駆けつけてくれて嬉しい。今回のFLASHは歴代でいちばん多くの方に手に取っていただけたみたいで…何もかも支えてくれてるみんなのおかげ！セクシー女優としてFLASHさんに掲載していただけたことが、本当に嬉しくて大切な一冊になりましたっ」と思いを記した。
同誌にはそのほか、天木じゅん、相沢菜々子らも登場している。