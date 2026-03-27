言霊は存在する？根拠のない予言が実現してしまうのはどうしてなのか【社会心理学】

言霊は存在する？根拠のない予言が実現してしまうのはどうしてなのか

予言を信じた人々の行動によって、現実となる

「予言を実現する」と聞くとすごく難しいように感じますが、実はその仕組みを知ると、我々の生活でつねに起こっているようなことなのです。まずは予言が実現していく過程を見ていきましょう。

ある飲食店を潰したいひとりの男が、その飲食店に関する根拠のない情報を流します。それを聞いた人たちは飲食店に行くのを控え、結果的に飲食店は経営難となり倒産してしまいました。「飲食店を潰したい」という男の予言（期待）が現実のものとなったのです。このように情報を信じた人々の行動によって予言や期待が現実になることを「予言の自己実現」と言います。

ローゼンタールらは、こうした予言や期待を活用した教育実験を行っています。この実験では、ある小学校の１年生から６年生を対象に知能（ＩＱ）テストを行った後、テストの結果とは関係なく無作為に生徒を選出し、教師に「この生徒たちはＩＱが高かったので、今後成績が伸びます」と告げました。半年後に再び知能テストを行うと、知能が伸びると告げられた生徒たちの成績が実際に伸びたのです。

そのカラクリを解明するために、授業風景を観察してみると、教師がその生徒たちに対して、授業中に接する機会を多めに設け、好意的な態度をとっていたことがわかりました。「成長する」という期待が教育の場で大きな影響を与えていたのです。そして、丁寧な教育を受けた生徒たちは、教師の期待に応えて、成績を伸ばしました。このように期待されている人が、その期待通りに物事を成功させることを「ピグマリオン効果」と呼びます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也