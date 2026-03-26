女子高生が殺到して“電車が傾いた”？完熟フレッシュのパパが明かす「モテすぎた」高校時代
「田舎暮らし」に漠然と憧れを抱く都会人は多い。しかし、都会から見た「地方」は一種の幻想に過ぎず、その土地で生まれ育った人間にしかわからない「地元」がある。実の娘とコンビを組む「完熟フレッシュ」のパパ・池田57CRAZY氏は、工業都市で知られる山口県宇部市の出身。同市の一角に、「宇部のサウスブロンクス(USB)」とも呼ばれる、ワイルドでファンキーな地域があった――。ハチャメチャな個性が入り乱れる街の記憶を綴った連載最終話をお届けする。
全世界の皆さんおはこんばんちは！ネットで「モヒカン芸能人」と検索すると、トップに出てくるでお馴染み完熟フレッシュの池田57CRAZYです。
いよいよこのコラムも今回で最終話！
これまで散々地元・宇部のヤバい話ばかり書いてきたこの連載。
最後くらいはちゃんとした話しと言うか、57自身の自慢話を書いちゃおっかな？
それでは高校時代へプレイバック！
◆MMK 〜モテてモテて困る〜
57が入学した高校はこれまでのコラムにも何度か出て来た、山口・宇部のK地区と市内を隔てる大きな川を渡ったすぐのところにある、私立の高校だった。
私立だったので、市内全域だけでなく市外の人間も通っていて、色んな文化が入り交じってすごい楽しかった！
ただ残念だったのが、基本的に男子校だったこと…
「基本的に」と書いたのは、高校の中に男子部と女子部があって、女子部は教育内容が違う(スポーツ強豪校)のと、そもそも校舎が違い分かれていたから通学路か食堂以外では基本的に会うことがなかった…
男子部の中に少人数の女子クラスもあったんだけど、3年間同じクラスになることもない。
小中「モテ」とはまったく縁がなかった57からすれば、女子部は人数多かったので「さすがに1人くらいは彼女ができるかな？」と淡い期待もしていた。だけど、入学時点で出鼻をくじかれた。
淡い期待も打ち砕かれ、部活にでも入ろうと思ったけど、通っていた高校には小中時代にやっていた野球部がない…
中3のとき（’90年）に、バスケットボールの世界を舞台にした人気漫画「スラムダンク」が始まったこともあって、結局バスケ部に入ることに。1〜2か月が経った頃から、突然風向きが変わってきた！
スラムダンクが始まるまでは、当時のバスケは正直人気があるスポーツとはいえなかった。だけど、スラムダンクの影響でバスケの人気が出てきた。中学までずっとポッチャリ体型だったのが、バスケ部の運動量もあって高校に入ったら痩せられた。
あとは、アイパーかけてヤン毛を伸ばしてたのをやめて、当時大人気だった吉田栄作さんのように真ん中分けのヘアスタイルにしだした途端、急にモテるようになってきたのよ！
◆モテすぎて電車が傾いた!? 「無双状態」の高校時代
チャリで登校すると、自転車置場の影に毎朝5〜6人の女子がいて「キャー！」
部活をやっていてもコートの隅っこに数人の女子がいて、57がシュートすると「キャー！」、はずしても「キャー！」、ドリブルしても「キャー！」、このタオル使って下さいと差し入れを渡され「キャー！」と、最早57無双。
昼休み・放課後の2回告白される事もしょっちゅう。
「こんなにモテるなら、電車通学したら大変な事になるんじゃないか？」と思って、バレンタイン前の1ヶ月だけ試しに電車通学してみたら、日に日にファンが増え、57が降りる駅では女子高生が57見たさに片方に寄るから電車（2〜3両)が傾いたという都市伝説ができたほど。
もちろん、その年のバレンタインは抱えきれない量のチョコも貰った。
今の57を見たら、絶対嘘だと思うでしょ？でもこれが本当なのよ。マジモテてモテて困る(MMK)
親の立場で言うのも何だけど、うちのレイラって可愛いじゃん。10代の頃の57って、友達いわく、「今のレイラにソックリ」らしいのよ。
全世界の皆さんおはこんばんちは！ネットで「モヒカン芸能人」と検索すると、トップに出てくるでお馴染み完熟フレッシュの池田57CRAZYです。
これまで散々地元・宇部のヤバい話ばかり書いてきたこの連載。
最後くらいはちゃんとした話しと言うか、57自身の自慢話を書いちゃおっかな？
それでは高校時代へプレイバック！
◆MMK 〜モテてモテて困る〜
57が入学した高校はこれまでのコラムにも何度か出て来た、山口・宇部のK地区と市内を隔てる大きな川を渡ったすぐのところにある、私立の高校だった。
私立だったので、市内全域だけでなく市外の人間も通っていて、色んな文化が入り交じってすごい楽しかった！
ただ残念だったのが、基本的に男子校だったこと…
「基本的に」と書いたのは、高校の中に男子部と女子部があって、女子部は教育内容が違う(スポーツ強豪校)のと、そもそも校舎が違い分かれていたから通学路か食堂以外では基本的に会うことがなかった…
男子部の中に少人数の女子クラスもあったんだけど、3年間同じクラスになることもない。
小中「モテ」とはまったく縁がなかった57からすれば、女子部は人数多かったので「さすがに1人くらいは彼女ができるかな？」と淡い期待もしていた。だけど、入学時点で出鼻をくじかれた。
淡い期待も打ち砕かれ、部活にでも入ろうと思ったけど、通っていた高校には小中時代にやっていた野球部がない…
中3のとき（’90年）に、バスケットボールの世界を舞台にした人気漫画「スラムダンク」が始まったこともあって、結局バスケ部に入ることに。1〜2か月が経った頃から、突然風向きが変わってきた！
スラムダンクが始まるまでは、当時のバスケは正直人気があるスポーツとはいえなかった。だけど、スラムダンクの影響でバスケの人気が出てきた。中学までずっとポッチャリ体型だったのが、バスケ部の運動量もあって高校に入ったら痩せられた。
あとは、アイパーかけてヤン毛を伸ばしてたのをやめて、当時大人気だった吉田栄作さんのように真ん中分けのヘアスタイルにしだした途端、急にモテるようになってきたのよ！
◆モテすぎて電車が傾いた!? 「無双状態」の高校時代
チャリで登校すると、自転車置場の影に毎朝5〜6人の女子がいて「キャー！」
部活をやっていてもコートの隅っこに数人の女子がいて、57がシュートすると「キャー！」、はずしても「キャー！」、ドリブルしても「キャー！」、このタオル使って下さいと差し入れを渡され「キャー！」と、最早57無双。
昼休み・放課後の2回告白される事もしょっちゅう。
「こんなにモテるなら、電車通学したら大変な事になるんじゃないか？」と思って、バレンタイン前の1ヶ月だけ試しに電車通学してみたら、日に日にファンが増え、57が降りる駅では女子高生が57見たさに片方に寄るから電車（2〜3両)が傾いたという都市伝説ができたほど。
もちろん、その年のバレンタインは抱えきれない量のチョコも貰った。
今の57を見たら、絶対嘘だと思うでしょ？でもこれが本当なのよ。マジモテてモテて困る(MMK)
親の立場で言うのも何だけど、うちのレイラって可愛いじゃん。10代の頃の57って、友達いわく、「今のレイラにソックリ」らしいのよ。