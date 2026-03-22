マリナーズの主力２人が無事に“和解”に至ったようだ。マ軍のＲ・アロザレーナ外野手（３１）が球団を通じて声明文を発表したと２１日（日本時間２２日）、現地メディア「シアトル・タイムズ」が伝えた。アロザレーナが出した声明文は「開幕まであと数日という中で、これが雑音になることは望んでいない。カル（ローリー捕手）とは話をして、試合後に自分が言ったことについて謝罪した。ＷＢＣでの出来事が、僕たちが兄弟でありチームメートであるという事実を損なうことはない。彼は家族のような存在だし、２人ともマリナーズをワールドシリーズ制覇に導くことに集中している」という内容だった。

２人を巡っては、９日（同１０日）に行われたＷＢＣ１次ラウンドでＢ組の米国とメキシコの一戦で、メキシコ代表のアロザレーナが初回の打席に入る際に、同僚の米国捕手ローリーに握手を求めたが、ローリーは米国代表内で共有されていた方針に基づいてこれを拒否。これによって、険悪なムードに発展していた。

同メディアによれば、試合後にもエスカレートし、アロザレーナは現地のスペイン語メディアに対し、数日前にローリーの両親に会ったことを明かし、「彼が感謝すべき唯一のことは、あれほど素晴らしい両親を持っていることだ」と指摘。その上で、ローリーに対して「消えろ」「地獄に落ちろ」などと付け加えた。だが、ローリー本人はその後、現地メディアに対して「考えれば考えるほど、こんなことが問題になっているのが嫌なんだ。これは大した問題でも、大きな話題でもない。僕はランディのことが大好きなんだ」と、気にしていないことを強調していたという。

これまで全３０球団の中で唯一、ＷＳに出場したことがないマリナーズ。昨季は２４年ぶりにア・リーグ優勝決定シリーズに進み、ブルージェイズと第７戦までもつれ込んだが、最終戦で逆転負けを喫して球団史上初のＷＳ進出を逃していた。今季は３月２６日（同２７日）の本拠地ガーディアンズ戦で開幕戦を迎える。