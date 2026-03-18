俳優谷原章介が18日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。沖縄県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆し、男女2人が死亡した事件で、疑問を投げかけた。

谷原は「改めて思うのは、この船はいわゆる観光業として乗客を乗せるということの登録のなされていなかった船で、なぜそういった船に学校は生徒を乗せたのか」と切り出した。

事故に遭った船には、平和学習中の同志社国際高校（京都）生徒18人と乗組員3人の計21人が乗船。大波の影響で転覆したとみられている。ただ、この船は普段、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設に抗議する人たちが使っており、いずれも海上運送法に基づく事業登録がされていなかったという。

この点を重視した谷原は、2022年に北海道・知床で起こった遊覧船「KAZU1（カズワン）」による沈没事故（乗客乗員合わせて26人全員が死亡・行方不明）を引き合いに出した。「カズワンの事故って2022年にあったわけじゃないですか。こうやって生徒を乗せるようになったのは2023年以降ですから。安全管理義務はできているのか、登録はされているのか、免許はあるのかどうか、キチンとそういった1つ1つの基準をクリアした上で、この船を選んでいたのかどうか。大きな疑問ですよね」と学校側の対応を問題視していた。